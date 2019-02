Sommeråbning af Cityringen i fare: Metrobyggeriet ramt af mangel på arbejdskraft

Cityringen i København skulle stå klar til juli 2019. Men efter flere uger med alt for få folk på byggepladsen, melder Metroselskabet nu om øget risiko for, at tidsplanen skrider.

Julen har været hård ved Metroselskabet, der kæmper for at blive klar til juli med Cityringen, en cirkelstrækning rundt om Nørreport Station med 17 nye underjordiske stationer. I flere uger er arbejdet næsten gået i stå, skriver Ingeniøren.

»Vi har konstateret er, at fremdriften på de arkitektoniske arbejder på Metro Cityringen ikke har været tilfredsstillende. Der har været for få på arbejde i de sidste uger. Derfor har vi aftalt med hovedentreprenøren CMT, at de skal mande sig hurtigt op for at kunne overholde tidsplanen«, siger teknisk direktør Erik Skotting fra Metroselskabet til Politiken.

»Her og nu er de oppe på det antal medarbejdere, vi havde krævet. Men om de kan opnå den fremdrift, vi har brug for, så de kan været færdige ved udgangen af marts, det har vi jo ingen garanti for«.

I efteråret besluttede man at sikre fremdriften ved at få CMT til at gå fra 175 ansatte til 600, så man kunne komme hurtigt videre med ’arkitektonisk færdiggørelse’ af for eksempel gulve, lofter, rulletrapper og elevatorer.

Men omkring jul og starten af januar har der været foruroligende stille på byggepladserne under jorden. Kun ganske få folk var på arbejde for CMT, og derfor skriver Metroselskabet til ejerne Københavns og Frederiksberg Kommune og Staten i en status for januar:

»Selv om den samlede tidsplan for færdiggørelsen således fastholdes ... er det selskabets vurdering, at risikoen for forsinkelse er betydeligt øget som følge af den tabte produktion på CMT arbejder i januar«.

Nu håber teknisk direktør Erik Skotting og Metroselskabet, at CMT kan blive færdige med deres arbejde, så de kan aflevere metroen som lovet ved udgangen af marts.

Denne milepæl er meget kritisk, for at andre underentreprenører kan komme i mål med testkørsler, elektroniske og mekaniske arbejder. For ligesom VVS-manden skal være færdig på badeværelset, før maleren kan komme til, så er det nødvendigt med arbejdsro for at kunne lave de sidste detaljer og nå frem til den sikkerhedsgodkendelse, som er sidste stop inden københavnerne kan svinge rejsekortet.

Da kontrakten for metrobyggeriet blev skrevet i januar 2011, var der planlagt åbning i december 2018. Denne dato blev udskudt et halvt år i 2014. Siden da har planen været juli 2019.