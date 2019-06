Omstridt benzinlager kan tvinges væk – men det kan blive dyrt for København

FOR ABONNENTER

Selv om det ikke er lovligt for politikerne i København at nægte det tyskejede lagerfirma Oiltanking at etablere et benzindepot, som på grund af eksplosionsfare vil spærre for at bygge boliger til 30.000 mennesker på et område lige ved siden af, så er det ikke umuligt, at kommunen om nogle år bliver nødt til at tvinge depotet væk igen – fordi byplanlægningen vil kræve det.