Københavns Madhus konkurs: Havde byens politiske ledelse været interesseret i, at vi skulle fortsætte – så havde vi nok overlevet

Kunne du ikke få Claus Meyer eller andre til at samarbejde eller til at tage over?

»Vi har brugt det seneste år på at afsøge alle muligheder for at redde projektet, jeg kan garantere, at alle løsninger har været testet«.

Lader kapitalfond tage over

I skal vel kunne fungere uden en kommunal livline?

»Det kan man diskutere, jeg bebrejder ikke Claus Meyer og hans kapitalfond, at de passer deres forretning, de er sat i verden for at tjene penge og intet andet. Men man kan da undre sig over, at København kan leve med, at de store kommunale investeringer, der har været lagt i vores koncepter, nu kvit og frit overlades en kapitalfond, der er ved at sætte sig solidt på det her marked«, siger Rasmus Kjeldahl.

Du virker som om, at du er dybt skuffet over Frank Jensen?

»Jeg vil sige, at hvis man i toppen af den politiske ledelse på Rådhuset oprigtigt havde været interesseret i at Madhuset skulle fortsætte – så havde vi nok overlevet«.

Overborgmester Frank Jensen (S) har sendt denne skriftlige kommentar til nyheden om Madshusets konkurs:

»Jeg er utrolig ked af, at Madhuset har måtte indgive konkursbegæring. Vi har netop vedtaget en ny mad- og måltidsstrategi, og der havde vi set frem til at samarbejde med Madhuset om at gøre de 70.000 daglige måltider i kommunen endnu bedre og mere klimavenlige«.