Den er smuk, fredet - og utryg for cyklister: Politikerne vil gerne trafiksikre Frederiksberg Allé, men de ved ikke, hvordan det kan gøres

Der er intet som Frederiksberg Allé.

Det er byens kommunalpolitikere enige om. Det samme er Slots- og Kulturarvsstyrelsen, der for tre år siden fredede den enestående boulevardstrækning. Der er, fandt den, tale om »et samlet, enestående og fremragende byrum af international klasse og i særdeleshed som et endnu tydeligt aflæseligt udtryk for barokkens storslåede iscenesættelse af passagen fra København til Frederiksberg Have og Slot«.

Men strækningen har et problem: »Den er forfærdelig«, siger rådmand Thyge Enevoldsen (EL), der sammen med en række lokalpolitikere netop har beset stedet, inviteret af Cyklistforbundets Frederiksberg-afdeling til et rullende møde om byens trafikproblemer.