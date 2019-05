Uffe Elbæk om sin bedste politiske modstander: Hun evner både at holde hovedet koldt og hjertet varmt

»Jeg var ikke et sekund i tvivl om, hvem jeg ville nævne. Nemlig Christina Egelund fra Liberal Alliance. Når jeg peger på Christina, er det, fordi hun altid har en bundsolid ordentlighed i den måde, hun debatterer på. Koblet med, at hun rent faktisk lytter til det, man spørger ind til. Der er intet misforstået politisk hardliner over Christina Egelund. Normalt er det ofte den fælde, politiske ordførere falder i. At de tror, at de skal være så pokkers firkantede i deres politiske argumentation. Sådan er det ikke med Christina Egelund. Hun evner både at holde hovedet koldt og hjertet varmt på én og samme tid«.