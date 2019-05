Mette Frederiksen vil have nyt bindende klimamål i 2030: Vi skal reducere udslippet af drivhusgasser med 60 procent

Med et nyt klimamål for 2030 vil S-formand Mette Frederiksen skrue op for klimakampen. Men hun har slet ikke forstået alvoren, siger Uffe Elbæk (Alt).

FOR ABONNENTER

For første gang definerer Socialdemokratiet et mål for, hvor meget Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med i 2030. Til den tid skal udledningen være reduceret med 60 procent i forhold til 1990, der er FN’s basisår. Det nye mål vil partiet skrive ind i en ny klimalov og gøre bindende for den til enhver tid siddende regering.