En debat, flere flasker vin og spandevis af latter: Politikens valgtelt åbnede dørene

»Vi vil bringe de folkevalgte tættere på folket«, fastslog Politikens chefredaktør Christian Jensen.

Og det er om noget blevet indfriet. Midt på pladsen foran Christiansborg står et hvidt telt, Politikens Valgtelt, møbleret med bænkerækker og en bar med vin ad libitum. Alt sammen kun en spytklat – ganske vist en lang én – fra den politiske slagmark.

Politikens Valgtelt Højdepunkter i de kommende dage Tirsdag 21. maj Kl. 15-15.45: Kom forbi teltet, og overvær, når chefredaktør Christian Jensen sammen med ophavskvinden til dialogkaffen, Özlem Cekic, uddeler dialogprisen til den politiker, der har været med til at skabe en givende demokratisk samtale. Onsdag 22. maj Kl. 17.30-19: Hvis du synes, at politikerne ofte snakker udenom eller gentager sig selv , så kom forbi teltet, når DJ Kommunikation inviterer til debat om politisk kommunikation. Kom med til en levende og provokerende debat, og mød blandt andet Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab og valgforsker, Bent Winter og Henrik Kjerrumgaard, White Cloud (og tidl. særlig rådgiver for Margrethe Vestager). Rulle Grabow styrer debatten. Lørdag 25. maj Kl. 13: Kom og mød den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg ved Folkets Klimamarch. Det er første gang, hun taler klimaets sag ved et dansk arrangement. Klimamarchen starter på Christiansborg Slotsplads.

Vis mere

Sommervarmen ramte mandag København og blandede sig med duften af hvidvin og lyden af sporadisk latter. I teltet herskede en stemning, man ofte finder med konfirmationsfester og runde fødselsdage. Og det på trods af at det er tunge emner, teltets første debattører, Martin Geertsen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S), tog fat på.

Satiren tog kegler

De to politikere åbnede debatballet i teltet ved at diskutere rød og blå bloks mest markante stridspunkter. Skarpt modereret af Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard. Men som debatten skred frem, blev det tydeligt, hvor svært de havde ved det mest åbenlyse. At blive enige om at være uenige.

»Venstre er jo blevet såååå glade for os«, sagde Rosenkrantz-Theil kækt, da debatten kom omkring en fremtidig SV-regering. Det fik teltet til at klukke af grin. Bare ikke Martin Geertsen. Gentagne gange sukkede han dybt, kneb læberne sammen og skubbede underlæben frem i en utilfreds mine, før han svarede på Rosenkrantz-Theils drilske kommentarer.

Den politiske satire havde et stærkt greb om de fremmødte. Og det fortsatte, da Politiken-tegner Roald Als viste sine yndlingstegninger frem. Sammen med Michael Jarlner, international redaktør på Politiken, rundede de emner fra nøgentegninger af Peter Aalbæk og politikernes had-kærlighed-forhold til tegnekunsten.

»De fleste griner med mig. Bare ikke Pia Kjærsgaard, for hun synes, jeg er ond«, sagde Roald Als.