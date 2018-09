»Kom lige over knæet og fik en røvfuld«: DF'er har trukket opfordring til unge om at bevæbne sig Da tre mænd blev overfaldet i nattelivet i Kolding opfordrede DF'eren Knud Ahrnkiel unge til at finde sammen og bevæbne sig. Men så fik han ballade med partitoppen.

»Hvor er vores friske ungdom henne, bør I ikke finde sammen, bevæbne jer og sammen en gang for alle fjerne den ondskab. Husk med ondt skal ondt fordrives«.

Sådan lød opfordringen på Facebook søndag fra det fynske medlem af Dansk Folkeparti og byrådet i Kerteminde, Knud Ahrnkiel.

Den bemærkelsesværdige udmelding fra DF'eren kom som reaktion på et overfald på en 31-årig mand og to kammerater. Den 31-årige blev, ifølge TV2 Syd, i løbet af natten stukket ned på en p-plads i Kolding af en gruppe unge mænd på 10-12 personer med mellemøstlig udseende.

Den 31-årige blev stukket i milten og er uden for livsfare efter en operation. Sydøstjyllands Politi efterlyser vidner til overfaldet.

Senere søndag blev Knud Ahrnkiels opfordringen slettet, tilsyneladende efter at han har haft en kammeratlig samtale med Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm.

Det forklarer Ahrnkiel, da Politiken får fat i ham under en pause undervejs til Juelsminde på en Honda Gold Wing-motorcykel.

»Jeg kom lige over knæet på Poul Lindholm og fik en røvfuld, og så måtte jeg jo slette det. Det var ikke i overensstemmelse med partiholdningen. Han sagde, at jeg opfordrede til væbnet kamp, og den går ikke, så det må jeg lade være med, jo«.

Men du mener det?

»Nej, det gør jeg ikke, når jeg har fjernet det. Selvfølgelig må de ikke gribe til våben, det er klart. Det, jeg mener, er, at de skulle stå sammen og gå ud i gadebilledet og gøre op med det der. Det gjorde vi andre i vores unge dage. Men de unge mennesker i dag sidder bare på Facebook og Instagram og ryger hash, og der er åbenbart ikke nogen, der står sammen i dag«.

Hvad er det så, du opfordrer dem til nu?

»Til at stå sammen og gøre oprør mod det her. Det kan jo ikke være rigtigt, at vores medborgere, vores unge piger, bliver mishandlet og voldtaget, og vores unge mænd, der tager hjem fra bytur bliver stukket ihjel og mishandlet og alt sådan noget«.

Hvad skal de unge mennesker så gøre?

»De skal stå sammen og tage en vurdering af, om de vil finde sig i det eller ikke. Jeg kan ikke forstå, at 10-12 stykker af de der kan få lov til at husere på den måde. Vi ser det i Odense, og vi ser det alle steder«.

Hvad vil du konkret have, at de unge skal gøre?

»Nu vil du have mig til at sige et eller andet rabiat, og det kan du godt glemme alt om«.

Det har du jo gjort. Jeg vil bare høre, hvad det er for en opfordring, som så står tilbage?

»Jeg synes, de skulle stå sammen om at mødes og så diskutere igennem, hvordan man klarer det problem her. De unge mennesker er jo kreative, og det kan de nok finde ud af«.

Hvorfor opfordrede du i første omgang til at bevæbne sig?

»Fordi jeg mener, at det er horribelt, at vi i vores lille Danmark, i vores søvngængerrige, bare bliver ved med at finde os i det. Det er jo kujoner, der gør sådan noget. Det er åbenbart noget, der hører til den mellemøstlige opdragelse at rende og stikke i andre mennesker. Jeg mener ikke, at unge mennesker skal ud og anskaffe våben, det var en dårlig formulering fra min side. Sådan er det«.

Så du har fortrudt det, det du skrev?