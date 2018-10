SF vil i regering igen - men Socialdemokratiet afviser Partiet fremlægger flere krav for at gå med i regering, men Socialdemokratiet søger fortsat en soloregering.

SF-ministre og medlemmer forlod for fire og et halvt år siden et møde, der skulle have været hemmeligt. Men pressen havde opsnappet det og travlt med at udspørge de slukørede og udbrændte SF'ere for rullende kameraer.

Dagen efter gik partiformanden af, SF trådte ud af regeringen, og partiet blødte profiler efter Dong-sagen.

Men nu melder SF sig igen klar til at gå i regering, lyder det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, der hele tiden har haft det som et mål i horisonten.

»Vi er klar til at tage ansvar og deltage i en ny rød-grøn-regering, hvis rød blok vinder. Vores opfordring til Socialdemokratiet er at danne en flerpartiregering efter valget, men det er ikke sådan, at vi skal i regering for enhver pris, derfor fremlægger vi vores krav«, siger SF-formanden.

Hun fremhæver, at implosionen gav erfaringer, og at partiet denne gang ikke vil skrive under på at føre borgerlig økonomisk politik. Som det er nu, er der ikke flertal for det alligevel, peger hun på.

»Vi har lært af vores proces sidst og belært af de erfaringer, vil vi sikre en endnu bedre politik, hvis vi kommer i regering igen«, siger Pia Olsen Dyhr.

Blot et år efter nedsmeltningen formulerede hun fire konklusioner, hvoraf et af dem var, at SF kun bør gå i regering efter fremgang, men det nævner hun intet om nu.

SF's krav til at gå med i regering SF har en række krav, før det vil gå i regering igen, som SF-formand Pia Olsen Dyhr argumenterer for torsdag aften. Her er et udpluk: SF vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste.

SF vil sikre, at flere kan gå på pension, før de er nedslidte.

SF vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed blandt andet psykologhjælp og tandlæge.

SF vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stressepidemien.

SF vil indføre minimumsnormeringer på maksimum tre børn per voksen i vuggestuer og maksimum seks børn per voksen i børnehaver.

SF vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 procent inden 2030.

SF vil afsætte en grøn milliard hvert år til blandt andet at rense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi.

SF vil, at Danmark igen modtager kvoteflygtninge.

SF vil øge den danske udviklingsbistand.

SF vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse. Vis mere

Derimod fremlægger hun 15 krav til Socialdemokratiet, som skal opfyldes, før hun vil i regering igen. De største tidsler for Socialdemokratiet vil være at afskaffe kontanthjælpsloftet, modtage kvoteflygtninge igen og at sige ja til en højere udviklingsbistand på forhånd.

Mere manøvredygtigt at være flere partier i regering

Men Socialdemokratiet har meldt ud, at det går til valg på en etpartiregering. Så hvorfor skulle partiet tage SF med i regering?

»Det bliver ikke nemt at sidde alene som en socialdemokratisk regering. Det bliver mere manøvredygtigt, når man er flere partier og har flere mandater bag sig«, siger hun og peger på, at Venstre endte med at udvide regeringen.

Så hvad er anderledes denne gang?

»Vi går efter det politiske indhold, vi vil gerne gå i regering, men det bliver ikke for enhver pris«, siger hun og kommer dermed med, hvad der kan tolkes som en indirekte kritik af den tidligere ledelse.

Det bedste regering for Danmark vil dog være en ren socialdemokratisk regering, fastholder politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

»Den kan arbejde til begge sidder i Folketinget, på miljø og klima vil det mest være med de røde, men når det gælder udlændingepolitik, vil det mest være med de blå, men også SF på nogle områder«, siger han.

ritzau