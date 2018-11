Løkke forsvarer FN-erklæring, selv om DF vil have ham til at tage afstand Statsministeren bakker op om omstridt FN-erklæring om migration og sår tvivl om DF-formands udlægning.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen forsvarer nu den omstridte FN-erklæring om migration, Global Compact for Migration, som Dansk Folkeparti i finanslovsforhandlingerne forsøger at få regeringen til at tage afstand fra.

»Jeg kunne aldrig drømme om; regeringen kunne aldrig drømme om at gå med på et papir, som svækker vores muligheder for at føre den stramme udlændingepolitik, vi fører i Danmark«, forklarer Løkke i folketingssalen, da DF-formand Kristian Thulesen Dahl spørger ham til sagen.

»Der kommer ikke en eneste migrant - hverken lovlig eller illegal - mere ind i Danmark på grund af det her papir«, fortsætter statsministeren.

Langer ud efter Østrig

Lars Løkke Rasmussen tilføjer, at han sjældent har set så stor misinformation, som der har været omkring FN-erklæringen på de sociale medier. Men går samtidig i rette med Thulesen Dahl, der i sit spørgsmål henviser til, at en række lande, eksempelvis Estland, har taget afstand fra erklæringen og bebudet, at man ikke vil underskrive den.

»Nu kan jeg ikke genkende hele den liste. Jeg kan for eksempel ikke genkende det forhold, at Estland ikke skulle være med her. Mig bekendt er Estland med«, lyder det fra Løkke, der også langer ud efter Østrig som formandsland for EU.

Statsministeren tilføjer dog, at regeringen vil tage initiativ til, at Danmark vil »afgive en stemmeforklaring« i forbindelse med erklæringen, der efter planen skal underskrives af blandt andre Danmark i Marokko i december.



Hvad den skal indeholde, uddyber han ikke.