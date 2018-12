Løkke i video på Facebook: »Vi har friheden til at føre den politik, vi gør« Den omstridte FN-erklæring om migration kommer ikke til at rykke ved dansk udlændingepolitik, siger Løkke.

Danmark står stærkere ved mandag at tilslutte sig FN-pagten om migration, end hvis vi ikke gør.

Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som kort efter klokken 17 lørdag gik live på Facebook i en 15 minutter lang video, som blev sendt fra Marienborg.

I den forklarer han, hvorfor han mandag i Marrakesh i Marokko vil tilslutte sig pagten.

»Når jeg har valgt at gå på live, er det, fordi jeg kan se på mine Facebook- og Twitter-opslag, at der er mange, som er bekymrede over den her erklæring«, siger han.

»Der er mange spørgsmål, og der er mange, som ikke forstår, hvorfor jeg tager af sted«.

Dansk Folkeparti frygter, at Danmark politisk forpligter sig til at sikre mere lovlig migration fra Afrika, og at erklæringen dermed får indflydelse på dansk udlændingepolitik.

Vil ikke ændre politik

I videoen understreger Løkke, at aftalen ikke kommer til at ændre på udlændingepolitikken.

»Vi har friheden til at føre den politik, vi gør, på samme måde efter på mandag, som vi gør i dag«, siger han.

Aftalen er ikke juridiske forpligtende, tilføjer han.

Men derfor vil den alligevel være et stærkt kort, når danske ministre skal overbevise andre lande om at tage imod borgere, som er rejst til Danmark 'uden invitation', mener statsministeren.

Danmark vil medbringe en stemmeforklaring, når pagten formelt vedtages i FN i New York 18. december.

Den skal gøre opmærksom på, at Danmark ønsker én præcisering:

»Det er vigtigt, at der skal skelnes mellem lovlige migranter – folk, der er blevet inviteret til et land – og ulovlige migranter – folk, der ikke har noget at gøre«, siger Lars Løkke Rasmussen.

»Den sondring er der i erklæringen, men den kunne godt være udtrykt klarere«.

Skal støtte internationalt samarbejde

Derudover mener Løkke generelt, at det er vigtigt, at Danmark støtter internationalt samarbejde, fordi migration er et globalt problem.

»Bundlinjen på det her er for mig: Skal vi bare vende ryggen til resten af verden, når vi ikke kan få det 100 procent præcist, som vi vil have det«, siger han.

»Eller skal vi engagere os?«.

Løkke slutter videoen af med at love, at han vil gå flere af kommentarerne igennem i løbet af aftenen.

ritzau