Regnefejl opdaget: Landbrugets udledning af drivhusgas er »markant højere« end antaget

Der venter en endnu større opgave end hidtil antaget med at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget, fordi mængden af den jord, der har stor betydning for udledningen af drivhusgasser, har været undervurderet.

Hidtil har det været antagelsen, at der var 108.000 såkaldt lavbundsjord i Danmark. Den slags jorder ligger typisk langs vandløb og drænes ofte for vand. I den forbindelse nedbrydes tørv i jorden til drivhusgas, der frigives, når jorden dyrkes.

Men i virkeligheden er det rigtige tal 171.000 hektar lavbundsjord. Det bekræfter professor Jørgen E. Olesen, der er konstitueret leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har begået fejlen.

Og den har konsekvenser.

»Det gode er, at fejlen er blevet opdaget. Det dårlige er, at landbrugets udledning af drivhusgasser med al sandsynlighed er markant højere end hidtil antaget«, siger han.

Ifølge Jørgen E. Olesen skyldes det, at medarbejdere ved universitet for flere år tilbage har misfortolket tallene i en tabel fra kortlægningen af lavbundsjorderne, der har været afgørende for udregningerne.

Det er Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, der har opdaget fejlen, som Jørgen E. Olesen kalder »træls«.

Flere partier kræver indsats

I 2013 blev udledningen fra lavbundsjorder i Danmark opgjort til seks procent af den samlede udledning i Danmark. Det fremgår af en forskningsartikel skrevet af Jørgen E. Olesen.

Man kan dog ikke antage, at stigningen i udslippet af drivhusgasser er proportionel med stigningen i arealet med lavbundsjord. Det afhænger af kulstofindholdet i jorden, der ikke hører til den kategori, hvor indholdet er størst.

I øjeblikket er Aarhus Universitet i gang med at beregne, hvor meget udslippet stiger. Det ventes at tage et par uger. I mellemtiden udløser sagen foruroligende miner på Christiansborg.

»Jeg har stillet spørgsmål til ministeren om, hvad det her betyder for landbrugets udledning og Danmarks samlede udledning. Det lægger et ekstra pres på os for at komme i gang med udtagning af lavbundsjord«, siger miljøordfører Zenia Stampe (R).

I flere år har flere partier leget med ideen om at udtage lavbundsjorde fra produktion, sådan at den megen CO 2 forbliver bundet i jorden frem for at blive frigivet til atmosfæren.

Det lægger et ekstra pres på os Zenia Stampe (R)

Inden folketingsvalget præsenterede daværende S-formand Mette Frederiksen et udkast til en jordreform, der betyder, at lavbundsjord i hele Danmark gennem frivillige aftaler med landmændene skal udtages fra produktion. Det skal ske ved at bytte rundt på landbrugsjord og i visse tilfælde lade staten opkøbe jord i frivillige aftaler med landmændene.

I samme dur har interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening foreslået en omlægning af 100.000 hektar landbrugsjord og anslået, at det alene til en begyndelse kræver en milliard kroner fra staten. Endnu flere hektar lavbundsjorder vil kræve flere penge. Derfor vil både Radikale Venstre og Enhedslisten presse på for midler allerede på finansloven for 2020.