»Du har tabt grødskeen«: Bertel Haarders julesang chokerer kollegerne med et vers om voldtægt

Bertel Haarder skriver i et vers i sin årlige julesang om den voldtægt, der fandt sted i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens lejlighed. Enhedslisten opfordrer ham til at slette verset.

»Min hensigt er ikke at hænge nogen ud«.

Sådan svarer Bertel Haarder på kritikken af det vers i Venstre-politikerens årlige julesang, hvor han refererer til en opsigtsvækkende voldtægtssag, som fandt sted tidligere i år.

I det ottende og sidste vers af sangen rimer Bertel Haarder om sagen, som førte til, at en 30-årig mand blev idømt et års ubetinget fængsel for at have voldtaget en kvinde i en lejlighed på Nørrebro, der tilhører København Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Det skriver Berlingske.

I verset skriver Bertel Haarder:

Helt anderledes hetero er Hedeager-drengen:

Én var ej nok, han vill’ ha’ to med i borgmestersengen!

Han møved’ med dem begge, og han pilled’ lidt for meget!

Han tro’de, at i Enhedslisten var der fælleseje!

M E N hvorfor skal de vær’ så striks’

og hindre Enhedsliste-sex,

lad han dog få en dejlig heks

med hjem til jul!

Stor utilfredshed blandt kollegaer

Berlingske er kommet i besiddelse af en korrespondance fra Folketingets interne e-mailsystem. Her møder julesangen stor kritik.

Alternativets Sikandar Siddique skriver:

»Nu er jeg ikke den snerpede type, og jeg er ret vild med dine digterevner, men lige i forhold til sidste vers synes jeg, at du har tabt grødskeen. Voldtægt må ikke være noget, vi griner af. Det er det for alvorligt til i mine øjne.«

Enhedlisten mener, at Bertel Haarder er helt på afveje. Politisk ordfører Pernille Skipper synes, at han er gået for langt, og i en mail sendt direkte til Bertel Haarder skriver hun:

»Vi taler om et menneske, som har været udsat for noget af det mest forfærdelige, man kan forestille sig. Du skal være velkommen til altid at drille Enhedslisten, men at latterliggøre voldtægt er simpelthen det laveste, jeg har set meget længe herinde«.

I mailen opfordrer hun ifølge Berlingske Bertel Haarder til at slette verset om Enhedslisten. Pernille Skipper har accepteret en undskyldning fra Bertel Haarder, men opfordrer ham til at sende en offentlig undskyldning ud.

For sent at slette

Bertel Haarder har sendt en mail ud til alle folketingsmedlemmer, hvor han beklager:

»Hvis jeg havde vidst, at sidste vers ville blive opfattet, som nogle har gjort det, så ville jeg ikke have skrevet det. Det var ikke min hensigt at støde nogen, og jeg er ked af, hvis nogen er blevet såret. Jeg ringede straks til Pernille Skipper, og vi fik en god snak om det. Jeg ville lave sjov, men bestemt ikke med voldtægt«, skriver han.