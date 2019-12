Minister beskyldes for Erasmus Montanus-logik om overvågning

Automatisk oplæsning Beta

På sociale medier bliver justitsminister Nick Hækkerup (S) beskyldt for at bruge samme logik som i komedien 'Erasmus Montanus', der er kendt for syllogismen; en sten kan ikke flyve, morlille kan ikke flyve, ergo er morlille en sten.

Fra Folketingets talerstol argumenterede han i sidste uge for, at øget overvågning giver mere frihed. Debatten skyldes, at regeringen vil indføre mere overvågning i form af blandt andet overvågningskameraer og overvågning på internettet.

Desuden vil regeringen fordoble antallet af automatiske nummerpladeskannere og give politiet lov til at gemme alle oplysninger i 60 dage.

Justitsministeren lægger i Folketingssalen ud med at sige, at det ville ødelægge samfundets sammenhængskraft, hvis drab ikke var kriminaliseret, og alle borgere begik det.

»Det er logisk, at det ville ødelægge trygheden i samfundet, hvis vi sagde, at vi ikke kriminaliserede forhold. Hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed«.

»Det er sandheden, det er derfor, vi kriminaliserer. Det er i virkeligheden det, vi gerne vil. Hvis det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden«, sagde han.

Under en debat om regeringens tryghedspakke i Sønderborg sagde Hækkerup den 11. november, at 'jeg vil vove den påstand, at overvågning ikke tager frihed, men giver frihed.'

Stridspunkt om tryghed og frihed

Blandt andre retsordfører Kristian Hegaard (R) beskylder ministeren for samme logik som i Ludvig Holbergs klassiker.

Selv om citatet har vakt opsigt, er der en vis logik i argumentet, mener Ejvind Hansen, der er chefforsker i journalistisk filosofi på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Logikken beror dog på en fælles forståelse af, hvad tryghed og frihed er, hvilket har været et af de store stridspunkter, siden idéen om det liberale demokrati opstod. En vis grad af tryghed er nemlig nødvendig for at kunne sige, at der er frihed. Men der er også en bagside af øget overvågning.

»Den overvågning, der kan give tryghed, kan også begrænse trygheden i forhold til at turde udvikle selvstændige tanker, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de til enhver tid siddende magthavere«.

»Når man kalder det Erasmus Montanus-logik, er det fordi, de begreber, han bruger, glider undervejs«, siger Ejvind Hansen.

Desuden forudsætter argumentationen ifølge chefforskeren også, at folk til en vis grad er utrygge. Men den seneste tryghedsundersøgelse fra 2018 fra politiet viser, at trygheden i samfundet er på et uændret højt niveau.

ritzau