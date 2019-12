En ny Scavenius vil til magten: Kendt klimapolitisk forsker stiller op som formandskandidat for Alternativet

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Endnu en kandidat til formandsposten i Alternativet melder sig på banen. Det er den 35-årige klimapolitiske forsker -og debattør Theresa Scavenius.

»Jeg stiller op som politisk leder for Alternativet, fordi jeg grundlæggende har en lyst til at skabe et bedre samfund i Danmark. Grundlæggende mener jeg, at hvis man kan noget, så skal man forsøge at stille sig til rådighed. Mit politiske projekt er ret klart for de fleste, om medlemmerne i Alternativet så synes, at jeg skal være politisk leder, det er så noget, de skal beslutte, og det har jeg det fint med«, fortæller Theresa Scavenius til Politiken.

Theresa Scavenius er ph.d. og lektor på Aalborg Universitet og forsker blandt andet i klimapolitik. De seneste år har Scavenius optrådt som ekspert og debattør i klimaspørgsmål i medierne. Hun er blandt andet kommet med en stærk kritik af regeringens finanslov, fordi den ikke er ambitiøs nok på klimaområdet.

Theresa Scavenius blev medlem af partiet tilbage i 2017 og blev efterfølgende valgt som folketingsmedlem for Nordsjællands Storkreds. Hun stillede op til folketingsvalget i 2019, men blev ikke valgt ind.

Hun har politisk blod i årene, da hun er oldebarn af Fergus Roger Scavenius, en lillebror til tidligere udenrigsminister og statsminister Erik Scavenius.

Som reglerne er nu, er det udelukkende medlemmer af folketingsgruppen, der kan blive politisk leder i Alternativet, men hovedbestyrelsen lægger op til at ændre i vedtægterne, så alle, der har været medlem af partiet i mindst 90 dage, kan stille op. Det vil betyde, at Scavenius kan stille op på lige fod med partifællerne i Folketinget.

»Hvis jeg bliver valgt som politisk leder, så tror jeg, at medlemmerne vil mærke, at man igen har lyst til at komme til politiske møder i Alternativet. Der skal være det her kritiske vagthundsperspektiv, hvor vi hele tiden er dem, der sætter guldstandarden allerhøjest, selvfølgelig særligt på klimaområdet, men også i forhold til skole og socialområdet, der også er rigtig vigtigt for alternativet«, siger hun.

Men netop klimarådet er i fokus hos Scavenius, og hun er ikke i tvivl om, at der stadig er behov for et parti som Alternativet:

»Ja, alle snakker klimapolitik på Christiansborg, men jeg er langt fra tilfreds i forhold til, hvad der er Alternativets og mine personlige ambitioner. På den måde er der sindssygt meget brug for Alternativet stadigvæk fremadrettet«.

Nye kræfter udefra

Det er også på klimaområdet, at Theresa Scavenius står stærkt, ifølge Politikens politiske kommentator Kristian Madsen:

»Hun taler til dem i Alternativet, som gerne vil renere ind i klimadagsordenen. Dem, der gerne vil stille det helt forrest i vinduet. Men det er jo Alternativets medlemmer, der sidder på stemmerne og beslutningen. Hun er en stærk kandidat, men spørgsmålet er, om de så vil have hende. I mine øjne vil hun være et meget stærkt kort til at løfte partiet og sikre Alternativets greb i det grønne. Hun har et fagligt greb i stoffet i tidens mest populære emne«, siger Kristian Madsen og henviser til, hvad det er, hun kan tilføre partiet: