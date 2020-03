Wammen: Nu fyrer vi et af de tunge våben i arsenalet af

Automatisk oplæsning

Regeringen er på vej med mere hjælp til erhvervslivet, der står over for en økonomisk afmatning, når store dele af Danmark lukker ned i flere uger.

»Tingene udvikler sig hastigt time for time«, siger finansminister Nicolai Wammen (S), der fremlægger initiativerne på et pressemøde sammen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

For både erhvervsliv, lønmodtagere og dansk økonomi som sådan er situationen »alvorlig«, siger finansministeren om baggrunden for de nye tiltag.

»Det, vi gør i dag, er at tage et af de helt tunge våben i arsenalet og fyre det af til gavn for dansk erhvervsliv, til gavn for lønmodtagerne, til gavn for at sikre, at vi holder hånden under Danmark i en svær krise«, siger Nicolai Wammen.

Det første tiltag handler om at give pengeinstitutter bedre muligheder for at låne penge ud. Det sker ved at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, der er et krav til størrelsen på bankers og realkreditinstitutters egenkapital. Det er penge, som de er blevet pålagt at lægge til side til dårlige tider. Med frigivelsen får banker og institutter mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån. Ifølge regeringen får bankerne 200 milliarder kroner mere til udlån.

»Vi har brug for, at bankerne løfter deres samfundsansvar«, siger erhvervsminister Simon Kollerup, der ikke har nogen dato for, hvornår kravet om en buffer genindføres.

Der er også en økonomisk håndsrækning til virksomheder, hvor medarbejdere er direkte berørt af den nye virus. Regeringen vil yde økonomisk kompensation fra dag ét til virksomheder, hvor medarbejdere er syge af COVID19 eller i karantæne. Det betyder, at regeringen suspenderer sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode, der betyder, at arbejdsgiverne betaler sygedagpenge til den syge medarbejder de første 30 dage. Selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger. Finansministeriet vurderer i første omgang, at det vil koste statskassen 1,7 milliarder kroner, men det afhænger meget af udviklingen i antal smittede.

For at undgå afskedigelser af lønmodtagere vil regeringen også kaste mere fleksibilitet ind i den ordning, der gør, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, hvor medarbejderne kan få supplerende dagpenge.

Endeligt er det planen at lave to nye ordninger, hvor staten hjælper bankerne ved at stille en garanti for lån. Ifølge regeringen er den ene målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår, mens den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder.

DI: Undtagelsestilstand

De nye tiltag fra regeringen kommer efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften meddelte befolkningen, at man i videst muligt omfang lukker den offentlige sektor ned og opfordrede den private sektor til også at tage forhåndsregler.

I det lys har erhvervslivet advaret om, at der uundgåeligt vil være virksomheder, som bliver nødlidende. Adm. direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv har efterlyst, at staten afværger så mange fyringer som muligt ved at kompensere for virksomhedernes udgifter til løn, når medarbejdere bliver sendt hjem. Den samme opfordring har lydt fra adm. direktør Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri, der taler om, at Danmark er på vej ind i en »økonomisk undtagelsestilstand«.

»Vi kan ikke undgå de økonomiske konsekvenser eller tab af job. Men vi kan og skal begrænse dem«, siger han i en pressemeddelelse og beder politikerne om hjælp:

»Virksomhederne står over for massive lønudgifter til direkte eller indirekte corona-ramte medarbejdere, som ikke kan være på arbejde eller ikke længere har arbejde at udføre på grund af arbejdsmangel. Vi har brug for en kompensationsordning, så den enkelte virksomhed ikke alene skal bære lønudgifterne til raske og syge medarbejdere, som ikke kan arbejde som følge af corona«.