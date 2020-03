Flere partier kræver krisehjælp til selvstændige: Ministre arbejder »så hurtigt, vi kan«

Automatisk oplæsning

Trods endnu en hjælpende hånd til det nødlidende erhvervsliv fra regeringen stiller både opposition og støttepartier krav om mere hjælp.

Mandag foreslog regeringen at udskyde momsbetaling for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat.

Det ventes at øge virksomhedernes likviditet med 40 milliarder kroner og er et »vigtigt skridt«, siger skatteminister Morten Bødskov (S), der stiller i udsigt, at der er mere hjælp på vej.

Ifølge ministeren arbejder regeringen på »yderligere initiativer, der holder hånden under vores selvstændige«. Og det er da også, hvad flere partier i Folketinget efterlyser.

Venstre stiller to krav

Selv om regeringen foruden mandagens tiltag har fremlagt hjælpepakker både tirsdag, torsdag og søndag i den forgangne uge, så kræver et bredt spektrum af partier nemlig mere hjælp.

De små selvstændige hænger i med det yderste af neglene, fordi de ikke få dagpenge uden at lukke hele deres virksomhed Pia Olsen Dyhr (SF)

Og det er især de selvstændige, der driver deres egen mindre virksomhed, som er i fokus. I et nyt udspil kommer Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen således med to krav til regeringen.

»Hvis vi også skal holde hånden under de knap 200.000 selvstændige i Danmark, så er vi nødt til at gøre noget«, siger han.

Regeringen har med arbejdsmarkedets parter aftalt, at staten under visse betingelser kan betale kompensation for størstedelen af lønnen til hjemsendte medarbejdere. Det skal afbøde massefyringer.

Men ordningen gælder kun virksomheder, der står over for at skulle fyre mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte. Og dermed langtfra alle.

I det lys opfordrer Venstre til, at regeringen fremlægger en model for lønkompensation målrettet selvstændige, freelancere og små iværksættere.

Også regeringens ordning om udskydelse af moms er problematisk, påpeger Venstre. Den har ingen mærkbar effekt for virksomheder, der ikke længere har nogen omsætning at betale moms af.

Derfor foreslår partiet, at de mindre virksomheders seneste momsbetaling fra 2. marts ekstraordinært tilbagebetales, sådan at de har mere likviditet her og nu. Momsen skal siden indbetales igen.

Hvad det må koste, fremgår ikke af partiets udspil.

Adgang til dagpenge

Venstre står ikke alene med kravet om mere hjælp til de selvstændige.

Også de konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt SF og Enhedslisten ønsker en håndsrækning til selvstændige, der har mistet hele eller en stor del af deres indtægtsgrundlag.





For Enhedslisten og SF er det en særlig prioritet at give selvstændige bedre muligheder for at modtage dagpenge.

I dag kan det kun ske, hvis ejeren helt nedlægger virksomheden. Men det bør laves om, mener partileder Pia Olsen Dyhr (SF).

»De små selvstændige hænger i med det yderste af neglene, fordi de ikke få dagpenge uden at lukke hele deres virksomhed. Vi er simpelthen nødt til at finde en model, så de under coronakrisen kan modtage dagpenge uden at skulle lukke virksomheden«, siger hun.

I Dansk Folkeparti sætter formand Kristian Thulesen Dahl spørgsmålstegn ved, hvorvidt det kun skal være virksomheder, der står over for at skulle fyre 30 procent eller 50 ansatte, som skal have mulighed for i stedet at sende medarbejderne hjem med lønkompensation fra staten.

»Du kan godt stå i en situation, hvor du har behov for at gøre noget for mindre end 30 procent«, siger han.

Det er ikke kun skatteminister Morten Bødskov, som varsler, at der er tiltag på vej målrettet selvstændige.

På Facebook skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at selv om aftalen om lønkompensation i hans øjne er god, så rækker det ikke hele vejen:

»Og jeg ved godt vi stadig mangler at håndtere udfordringen med selvstændige, som også er hårdt pressede. De er ikke glemt og vi arbejder så hurtigt vi kan«.