Venstre kalder Mette Frederiksen i samråd for at forklare nedlukning efter kritisk artikel

Venstre vil kalde statsminister Mette Frederiksen (S) i samråd for at få forklaret forløbet forud for beslutningen om at lukke Danmark ned på et pressemøde 11. marts.

Det skriver Jyllands-Posten.

Venstre reagerer i forbindelse med, at Jyllands-Posten har gennemgået forløbet. På aftenen henviste statsministeren flere gange til myndighederne og fastslog, at det var 'myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned'.

Men i dag står det klart, at Sundhedsstyrelsen ikke havde nedfældet en så vidtgående anbefaling, skriver Jyllands-Posten.

Så sent som dagen før pressemødet den 11. marts udformede styrelsen en liste af 'mulige tiltag' mod Covid-19. Her stod nedlukninger og tvangsindgreb ikke nævnt.

28. februar underskrev styrelsens direktør, Søren Brostrøm, en indstilling, som ifølge jurister betød, at generelle indgreb i danskernes frihed var udelukket. Kun i visse 'konkrete situationer' gav Brostrøm grønt lys til indgreb.

Det fremgår ikke klart af talen ved pressemødet 11. marts, hvilke myndigheder Mette Frederiksen henviser til. Og over for Jyllands-Posten har hun ikke ønsket at forklare det.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) svarer heller ikke på det. I en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten svarer han, at 'en af de overordnede anbefalinger fra myndighederne' var at nedbringe antallet af sociale kontakter.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedspolitik ved SDU, siger, at 'regeringen har misbrugt den sundhedsfaglige rådgivning'.

»Regeringen trak en klædedragt ned over sin politik og gav indtryk af, at det var den sundhedsfaglige rådgivning at lukke ned. Men det tangerer en usandhed«, siger han til Jyllands-Posten.

Dagen efter pressemødet kom en hastelov, som flyttede magt væk fra Sundhedsstyrelsen og over til regeringen selv. Det vedtog Folketinget enstemmigt på bare én dag.

»Først siger Søren Brostrøm fra – og så fratager man styrelsen de muskler, den har. Det er ikke noget kønt forløb«, siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved SDU, til Jyllands-Posten.

Venstre vil nu have statsminister Mette Frederiksen i samråd for at få en forklaring. Ifølge Sophie Løhde (V) indikerer forløbet, at 'statsministeren har talt direkte usandt til danskerne', skriver Jyllands-Posten.

Enhedslisten betegner forløbet som 'dybt problematisk'.

ritzau