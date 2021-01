Hans Engell: Løkke er på fisketur, inden han springer ud på dybt hav

Tidligere statsminister Lars Løkke starter nyt netværk, som kan være forløber for et egentligt parti.

Lars Løkke Rasmussens nye netværk er en forløber for et parti.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at Løkke har forladt Venstre og fredag meddeler på en ny hjemmeside, at han vil starte et politisk netværk, hvor folk kan melde sig ind.

»Det er en fisketur for at se, hvem der vil være med, inden han springer ud på dybt hav«, siger Hans Engell.

Der har været spekuleret i, om Lars Løkke Rasmussen, der på første dag i det nye år meldte sig ud af Venstre efter knap 40 år, ville starte et nyt parti.

Det er der ikke tale om, da det er et ’nyt, forpligtende netværk’ under den tidligere statsminister ad to omgange.

Løkke antyder dog selv, at det kan føre til mere på sigt. Og det kunne være et egentligt parti, mener Engell.

»Det er begyndelsen på en partidannelse. Det er helt klart, at Løkke længe har leget med ideen om at starte et nyt politisk parti, men at han ikke vil melde partidannelse på samme måde som andre«, siger Engell.

Han peger på, at andre nye partier er blevet bedt om at redegøre for deres politik fra dag et, hvilket har haft en vis negativ betydning for deres opstart.

Engell peger på Ny Alliance, Alternativet og Veganerpartiet.

»Vi husker alle pressemødet med Ny Alliance, og dengang Uffe Elbæk havde svært ved at svare på spørgsmål. Veganerpartiet gik sukkerkolde, fordi de ikke kunne svare på alt«.

»Han er så erfaren, at han tager højde for alle de fejl, som alle andre har begået. Det med at starte et parti uden at have styr på politikken«, siger Engell.

Ritzau