Enhedslisten vil have politisk indblanding i sygeplejerske-strejke – borgerne siger nej

Den igangværende sygeplejerskestrejke, der i næste måned vil blive endnu mere omfattende med yderligere knap 1000 strejkende sygeplejersker, kan tilsyneladende ikke løses, og derfor må der politisk indgriben til.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, der nu opfordrer statsminister Mette Frederiksen (S) til at afblæse sin ferie og indkalde til politiske forhandlinger.

Forhandlingerne skal dog ikke udmunde i lovindgreb, som ellers er den sædvanlige måde at afslutte en konflikt politisk. Der skal blot findes flere penge, lyder det.

»Nøglen til at løse det her store problem har Mette Frederiksen, fordi det er hende, der sidder på pengekassen. Jeg har meget svært ved at se, at konflikten bliver løst, hvis der ikke bliver handlet fra Christiansborg og fundet nogle penge til at gøre op med tjenestemandsreformen«, siger Mai Villadsen.

»I Enhedslisten er vi i hvert fald klar til at finde dem (pengene, red.). Jeg noterer mig også, at Dansk Folkeparti, SF og De Radikale også melder sig klar«, siger hun.

Den danske model er ellers bygget sådan op, at arbejdsmarkedets parter traditionelt selv forhandler og løser knaster. Men regeringen gemmer sig nu blot bag modellen, lyder det fra Enhedslisten.

»De bliver nødt til at indse, at de er en del af den her konflikt, fordi det er Christiansborg, der giver lønrammerne til de her forhandlinger. I Enhedslisten ville vi aldrig normalt sige, at regeringen skal blande sig i en faglig konflikt. Og jeg taler heller ikke om et lovindgreb. Men den her sag er særlig, fordi tjenestemandsreformen er et politisk skabt problem«, siger Mai Villadsen.

Fra 5000 til 6000 strejkende

Tjenestemandsreformen fra 1969 er ifølge sygeplejerskerne skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter, ligger på de nederste løntrin.

Arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand har tidligere fortalt, at han er skeptisk over for politiske ændringer.

Eksempelvis kan han ikke se, hvordan en lønstigning til sygeplejersker skal finansieres, hvis ikke der skal tages penge fra andre.

Knap 5000 sygeplejersker begyndte for en måned siden strejken.

Sygeplejerskerne har siden varslet udvidelser af strejken, så der i august vil være knap 6000 strejkende.

Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd har to gange afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.

Ikke opbakning til indgreb

En ny måling viser, at godt hver fjerde dansker støtter et politisk indgreb i sygeplejerskekonflikten.