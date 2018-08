Kemi og fysik hitter hos akademikernes børn Det er en myte, at børn af akademikere foretrækker humanistiske fag. En ny analyse sætter tal på fagvalg i gymnasiet, der fastholder den sociale arv.

Børn af akademikere vælger fysik, kemi og matematik, og børn af forældre med grundskole- og erhvervsfaglig uddannelse vælger biologi og sprog. Det viser en ny analyse foretaget af Dansk Erhverv.

Resultaterne er opsigtsvækkende, fordi myten har været, at børn af akademikerforældre vælger de humanistiske fag som samfundsfag, engelsk og andre sprogfag.

Af analysen fremgår det, at blandt de elever, der har valgt fysik på højeste niveau, er 37,9 procent ’akademikerbørn’, defineret som, at »mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse (LVU) eller højere som højeste fuldførte uddannelse«.

33,6 procent af de elever, der har valgt kemi, er akademikerbørn; for matematikfaget er det 30,6 procent.

»Det kan skyldes, at børn fra akademikerfamilier føler sig tryggere ved at tage fag som fysik og kemi, der af mange unge opfattes som ’svære’. Det kan føles som en stor mundfuld, hvis man kommer fra en familie med uddannelsessvag baggrund«, siger Mikkel Bohm, direktør for Astra, det nationale naturfagscenter.

Analysen viser også, at børn af forældre med grundskole- og erhvervsfaglig uddannelse vælger biologi og spansk.

Disse børn kaldes i analysen ’arbejderbørn’ og defineres som dem, hvor »ingen af forældrene har mere end en grundskole- eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse«.

Blandt de elever, der har valgt at have biologi i gymnasiet, er 30,7 procent arbejderbørn. 29,8 procent af dem, der har valgt spansk, kommer fra arbejderhjem. Kun 16,1 procent af dem, der har valgt fysik, er ’arbejderbørn’.

Tallene foruroliger Mads Eriksen, uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.

»Det er bekymrende, at børn fra uddannelsesfremmede hjem vælger fag, som i mindre grad vil give dem mulighed for at tage en videregående uddannelse. Det er jo hovedformålet med gymnasiet. Akademikerbørnene vælger fag, som åbner rigtig mange døre på de videregående uddannelser. Så valget af fag i gymnasiet er med til at fastholde sociale arv efter gymnasierne«, siger han.

Naturvidenskab med til aftensmad

Mads Eriksen mener, at der skal laves om på incitamentsstrukturen.

»Eleverne skal opmuntres til at vælge de fag, som samfundet har hårdt brug for. Gymnasieelever har meget fokus på deres videre muligheder. Derfor skal der ses på optagelsessystemet, så karakterer i enkeltfag skal have større betydning og karaktergennemsnittet skal have mindre betydning«, siger han.

Politiken har talt med tre elever på Københavns åbne Gymnasium i Valby om deres begrundelser for fagvalg.

»For mig gjaldt det bare om at vælge nogle fag, som jeg synes er spændende lige nu, for sandsynligheden for, at det også er dem, jeg synes er spændende senere hen, er ret stor«, siger Clara Sandbjerg Hansen fra 3. y, der har studieretningen samfundsfag A, matematik A og idræt B.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, mener, at skolerne gør, hvad de kan, med de midlerm de har, men at den hjælp, som eleverne kan få hjemmefra, naturligvis har en betydning.