Trods 187.300 sms'er er fravær uændret i Københavns folkeskoler

Og tiden er en vigtig faktor, når det kommer til fraværsbekæmpelse, mener flere forskere, men afviser, at alle lærere har brug for fem timer mere om ugen.

»Det handler også om at bruge lærerne mere målrettet. Det kræver, at de har mere tid. Derfor kunne man med fordel tildele skoler med højt ulovligt fravær flere lærerressourcer. Løsningen her er ikke at give alle lærere fem timer mere om ugen, så de generelt har mere tid til eleverne. Ressourcerne skal målrettes de skoler, der særligt har brug for det«, siger Christian Christrup Kjeldsen, som er lektor i pædagogisk sociologi på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Over fire ugers fravær

Fraværet i de danske folkeskoler er generelt stigende, og i skoleåret 2017/2018 havde eleverne i snit 12 fraværsdage på et skoleår. Det er én dag mere end tre år tidligere. 22 procent af eleverne var væk fra undervisningen i 16 dage eller derover, mens hele 15 procent havde over 20 fraværsdage. Det viser en opgørelse, Undervisningsministeriet har lavet til Politiken på baggrund af nye fraværstal.

Det er op til de enkelte kommuner og skoler at beslutte, hvordan fravær tackles, og hvilke ordninger og redskaber der er brug for. Men i et lovforslag, der er en del af den politiske aftale om parallelsamfund, blander regeringen sig. Lovforslaget gør det muligt for en kommunalbestyrelse at standse børnechecken, hvis en elev har mere end 15 procents ulovligt fravær på et kvartal. Det skyldes, at børn af forældre, der har grundskolen som eneste uddannelse, i snit har mere fravær end børn, hvis forældre har en videregående uddannelse.

»Vi har i høj grad fokus på de elever, der har et højt fravær. Når vi særligt ser på eleverne med faglige udfordringer, er et højt fravær virkelig giftigt for deres udvikling og læring, og derfor har vi vedtaget en parallelsamfundspakke, der har en indsats specifikt rettet mod elever, der har et højt, ulovligt fravær. Det skærper forældreansvaret, fordi man som forælder har et ansvar for, at ens barn kommer i skole, medmindre de har en lovlig grund«, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).