50.000 elever skiftede den digitale verden ud med bræt og brikker

Et håndtryk og en knuckle over det analoge bræt og brikker, og så er spillet i gang. Alarmen runger i hele lokalet og bryder stilheden.

»Stormen kommer«, råber en lærer.

Nogle børn jubler, andre mumler »øv« og »argh« og tager sig til hovedet, der arbejder på højtryk i dagens anledning. Det er nemlig hjernens årlige motionsdag, Skolernes Skakdag.

Smartphones og tablets blev pakket væk, da et rekordstort antal elever, knap 50.000 fra 293 skoler, over hele landet satte sig til skakbrættet fredag formiddag. Og selv om det var niende gang, at skolernes skakdag blev afholdt, bød dagen alligevel på noget helt nyt, Fortknight-skak, som kombinerer det ultrapopulære computerspil Fortnite med brætspillet.

Skak øger deres fokus og koncentration, og så giver det dem nogle succesoplevelser Farhan Hussain, lærer og skakansvarlig på Dagskolen Vikasku.

Succesoplevelser for eleverne

På førstesalen på Dagskolen Vikasku på Frederiksberg er et lokale indrettet som Fortknight-skakrum. Fire borde er skubbet sammen til et langbord, hvor der er placeret fire skakbrætter med mørkebrune og hvide felter. Omkring sidder otte børn fra 3. til 6. klasse, som med en stille men sikker hånd skiftevis flytter de karakteristiske sorte og hvide brikker frem og tilbage på brættet.

»Jeg sagde jo til dig, at din hest ville dø«, siger en dreng for bordenden, mens han venter på sin modspillers næste træk.

»Det er nok den bedste måde at dø på«, svarer 12-årige Jasmin Bonyadlou fra sjette klasse, som er én af de i alt 40 elever, der spiller skoleskak på Dagskolen Vikasku. Ud over Fortknight-skak skal eleverne også spille motionsskak og fri skak.

Foto: Louise Herrche Serup 40 elever fra Dagskolen Vikasku deltog fredag i Skolernes Skakdag. Her spilles der Fortknight-skak.

Meningen med skoleskak er at styrke børn og unges faglige og sociale udvikling. Dagskolen Vikasku er én ud af 600 skoler, der udover Skolernes Skakdag også tilbyder skoleskak som en del af undervisningen.

»Skak øger deres fokus og koncentration, og så giver det dem nogle succesoplevelser. Der er en helt masse social læring i det, fordi de lærer at tabe og vinde. Spillet giver en fast struktur med regler, og det er vigtigt – især på denne her institution, hvor vi arbejder med elever med diagnoser«, siger Farhan Hussain, som er skakansvarlig på Dagskolen Vikasku.

I år er Fortknight-skak det nye. I spillet gælder det om at sikre sine brikker mod ’stormen’, der raser i alt tre gange. Der er tid på hver rundt, og når tiden er gået, fjerner stormen de brikker, der står på de yderste rækker af brættet. I anden runde spilles der kun på de inderste 6x6 felter, og felterne bliver færre og færre, jo flere gange stormen raser. Den, der til sidst har flest springere tilbage, vinder slaget.

Skak giver stilhed

Den nye skakvariation bliver spillet i stilhed på Dagskolen Vikasku. Men den ellers venskabelige dyst udvikler sig til mundhuggeri hos to af eleverne, som ikke er enige om reglerne.

»Det er ikke fair, at du trækker tiden ud«, siger en dreng, der sidder ved det midterste bræt ved langbordet. Han har et sort og grønt høreværn på for at lukke larmen ude, så han kan koncentrere sig.

»Men det må jeg altså gerne. Det er min strategi«, siger hans modstander, mens lærerne og pædagogerne prøver at finde en løsning på problemet.

Det er ikke altid lige nemt på Dagskolen Vikasku, hvor eleverne er udfordret af diagnoser i alle afskygninger med alt fra ADHD og temperamentsproblemer til autisme og angst. Her kan skak gå ind og gøre en forskel for nogle af eleverne.