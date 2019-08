Minister skrotter 12+ som ny topkarakter

Lyt til artiklen 03:45

For fire måneder siden lancerede den daværende regering et forslag om, at 7-trins-karakterskalaen skulle udvides med en ekstra karakter, 12+. Det nye plus efter 12-tallet skulle være forbeholdt studerende, der tør noget, bringer sig selv i spil og gør noget ekstraordinært, fortalte daværende uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V).

Nu skrotter Ahlers’ efterfølger den idé.

»Jeg er ikke fan af 12+-modellen«, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Hun vil lytte til de studerende i debatten om karaktersystemet, forklarer hun.

»Det handler om de studerendes trivsel – de synes ikke, 12+ er en god idé«, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Den nyhed skaber begejstring hos Danske Studerendes Fællesråd. Organisationen har været kritisk over for initiativet, siden Tommy Ahlers meddelte, at han savnede 13-tallet og ville indføre 12+ som pendant.

»Det er godt, at hun vil stoppe det. 12+ var et unødvendigt tiltag og en dårlig ide«, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen og fortsætter:

»Vi var bange for, at det ville udgøre endnu et konkurrenceparameter. Vi tror ikke, studerende har brug for mere pres og konkurrence«.

Den bekymring deler Tommy Ahlers ikke.

»12+ er for den ekstraordinære præstation. Ikke for den fejlfri. Man må gerne rode lidt. Det skal ikke være perfekt. Havde det været tilfældet, ville jeg forstå bekymringen« siger Tommy Ahlers.

Han kommer dog med en indrømmelse:

»Af alle de ting, jeg har lavet politisk, så er 12+ nok det, jeg har været dårligst til at forklare. Men jeg synes stadig, det er en pissegod idé«.

Ahlers understreger, at 12+ aldrig var tænkt til at stå alene. Det skulle fungere som et led i en større ændring af karaktersystemet. Her ville han blandt andet bremse fokus på mangler og mindske springene mellem karaktererne.

Her er hans efterfølger til gengæld enig.

Karaktersystemet skal ændres

»Vi har ikke den optimale model i dag«, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Det nuværende karaktersystem, som i 2006 afløste 13-skalaen, har for meget fokus på fejl, mener ministeren. Desuden er der et problem med skalaens 7 trin, som går fra -3 op til 12:

»Der er det helt basale i, at springene er for store«, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hvordan et nyt karaktersystemet skal se ud, ved hun ikke endnu. Men nogle af de dele, der skal evalueres, er, hvordan man vurderer de studerende, hvordan trinnene mellem karaktererne kan mindskes, og hvordan man kan fjerne noget af karakterpresset.

Halsboe-Jørgensen mener nemlig, at der er for stort fokus på karakterer og for lidt på at have det godt. Det skal en ændring af karakterskalaen afhjælpe.

»Vi skal ikke som nu have en model, hvor man starter på toppen og bevæger sig nedad efter fejl. Skalaen skulle jo gerne bidrage til alt andet end fejlfinding«, siger ministeren.

»Det er også usundt, at der kun er en vis andel, der kan få topkarakteren. Så er der ingen interesse i at gøre de andre bedre«, siger Ane Halsboe-Jørgensen, som vil tage de studerende med på råd, når skalaen skal laves om.

Det er man glade for hos Danske Studerendes Fællesråd.

»Vi vil enormt gerne inddrages, og vi er jo hverdagens eksperter. Vi håber, hun tager os med i de ekspertudvalg, der skal nedsættes. Det ville være oplagt«, siger Johan Hedegaard Jørgensen.