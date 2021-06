Ny aftale: Gymnasieelever skal fordeles efter forældres indkomst

Tæt på betonsocialisme. Og et nybrud i den måde vi indretter vores velfærdssamfund.

Sådan betegner de konservative en ny politisk aftale om fordelingen af elever på de gymnasiale uddannelser. Aftalen bliver præsenteret torsdag eftermiddag klokken 16.

Politiken er kommet i besiddelse af et udkast, der viser, at elever på gymnasierne fremover skal fordeles efter forældreindkomst. Det skal sikre, at man ikke får en skæv fordeling af gymnasier med overvejende indvandrere. Flere kilder tæt på forløbet bekræfter overfor Politiken, at udkastet svarer til den aftale, der præsenteres klokken 16.

Bag aftalen står regeringen samt Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Men Venstre og de konservative er ikke med i aftalen.

Den måde man gør det på i den her aftale er tæt på betonsocialisme Mette Abildgaard, politisk ordfører, K

Mette Abildgaard, politisk ordfører hos de konservative, har ikke set den endelige aftaletekst, men ud fra den foreløbige tekst, hun har set, er vurderingen klar.

»De konservative vil gerne være med til at løse de udfordringer, vi kan have i forhold til gymnasier i provinszoner, der kan være pressede. Og i forhold til gymnasier med en alt for høj andel af indvandrerelever. Men den måde, man gør det på i den her aftale, er tæt på betonsocialisme«, siger hun.

Hvorfor det?

»Det er helt vildt og et nybrud i den måde, vi indretter vores velfærdssamfund på. At vi skal til at fordele unge mennesker, der står i deres egen ret til at vælge uddannelse. At vi skal fordele dem ud fra, hvad deres forældre tjener. Så eleverne kan få at vide, at de kan ikke komme ind på deres drømmegymnasium, fordi deres forældre tjener for lidt. Eller at de ikke kan komme ind på deres drømmegymnasium, fordi deres forældre tjener for meget«, siger Mette Abildgaard.

Heller ikke Venstre er med i aftalen, partiet forlod forhandlingerne søndag.

»Der er mange ting, vi er enige i, og vi har også sat vores aftryk på aftalen. Men når det kommer til byerne, synes vi, at der bliver taget for lidt hensyn til det frie valg. For os er det frie valg helt fundamentalt. Det handler om motivation, og der er det frie valg afgørende, ikke forældrenes indkomst«, siger partiets undervisningsordfører Ellen Trane Nørby.

Forskel på by og land

Problemet med en skæv elevfordeling er ifølge aftalen særligt stort i København, Aarhus og Odense, og her vil det ifølge analyserne virke.

Aftalen omhandler også landzonerne, fordi gymnasierne her er pressede af faldende elevtal og konkurrence fra de større by-gymnasier. Hvis ikke udviklingen ændres, er der risiko for, at der ikke er adgang til gymnasiale uddannelser i landdistrikterne, lyder rationalet.

Det andet problem, som partierne vil