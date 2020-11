Fra LAN-party til rumpenissejagt: Her er vinderne af Politikens Pædagogpris 2020

En glædesfyldt grundtone

Foto: Janus Engel/FREELANCE

Hovedprisvinder for dagtilbud (0-6-årige).: Mette Christensen

Mette Christensen er vuggestuepædagog i Børnehuset Villa Bohème på Amager. Hun er indstillet af sin leder for blandt andet at have en hel unik tilgang til børnene, hvor hun tager udgangspunkt i, hvad de er gode til og optaget af. Det sker ved en altid »glædesfyldt grundtone« og ved at søge forståelse og indsigt i det enkelte barn.

Får lyst til at få flere børn

Foto: Janus Engel/FREELANCE

Særprisvinder for dagtilbud (0-6-årige): Karina Hedegaard

Karina Hedegaard er på syttende år børnehavepædagog i Stenurten på Nørrebro. «Hun er den slags pædagog som gør, at man får lyst til at blive ved med at få børn bare for at kunne blive ved med at komme i børnehaven«, fortæller en forælder. Af kolleger, tidligere børnehavebørn og forældre roses hun for sin forståelse, varme, opmærksomhed og aktiviteter, der tæller alt fra yoga til cirkus. Hun er altid klar med et stort kram – også til børn, der for længst er stoppet i børnehaven.

Nyuddannet blev leder under corona

Foto: Janus Engel/FREELANCE

Særprisvinder for dagtilbud (0-6-årige): Cecilie Trebbien

Cecilie Trebbien er pædagog og konstitueret leder i udflytterbørnehaven Høbjerg i Vedbæk. Selv om hun kun har været færdiguddannet i omkring et år, »skulle man tro, at hun havde et helt livs erfaring«, lyder det i en af forældrenes indstillinger. Hun får særligt ros for sin arbejde som konstitueret leder i en coronatid, hvor »hun mestrer at kommunikere, vejlede og sideløbende gøre det hele til en leg for ungerne«.

De unges ven

Foto: Janus Engel/FREELANCE

Hovedprisvinder for skolefritidstilbud (0.- 9. klasse): Charlie Kongsø

Charlie Kongsø er pædagog i ungdomsklubben Poplen i Jyllinge. Af unge, forældre og kollegaer beskrives han som de unges ven, der altid er klar med støtte og et trygt rum. »Han har hjulpet både mig og mine venner, når vi har haft det svært enten derhjemme eller mellem hinanden«, fortæller en ung indstiller. Ved siden af sit klubarbejde er han støtteperson for flere unge og engageret i et musikalsk tilbud, hvor unge kan mødes om musik og få et sundt fællesskab fremfor at hænge på gaden, når de har fri.

Klar med krammer og lammer

Foto: Janus Engel/FREELANCE Kristina 'BIF' Hansen Jessen.

Særprisvinder for skolefritidstilbud (0.- 9. klasse): Kristina ’BIF’ Hansen Jessen

’BIF’ er pædagog i Skads Ungdomsklub på Signaturskolen i Esbjerg og står altid klar med krammere og lammere til ungerne. I indstillingerne nævnes flere gange hendes motto »børns fritid er vigtig«, der gælder døgnet rundt. Med stort engagement arrangerer hun LAN-parties, tager på krabbefiskeri og sender pakker til tidligere klubmedlemmer, der er på efterskole. Særlig stor betydning har det, at hun i de seneste syv år har kørt en flok unge til deres afdøde vens gravsted på dødsdagen.

En aktiv del af folkeskolen