De vandt Undervisningsprisen: »I mine klasser skal det være fedt at blive så dygtig som muligt. Vi rækker til enhver tid ud efter stjernerne« Vi har spurgt tidligere vindere af Politikens Undervisningspris om, hvad der gjorde det største indtryk ved at blive kåret som en af landets dygtigste undervisere.

Anerkendelse, rørende ord og nye døre, der har åbnet sig.

Det er nogle af de ting Mette, Brian, Pernille og mere end 20 andre lærere og undervisere har taget med sig efter at have vundet Politikens Undervisningspris.

Prisen bliver i år uddelt for sjette år i træk.

Mere end 1400 elever, forældre, kolleger og ledere har allerede tilkendegivet, hvem de synes skal vinde prisen i år, og du kan nå det endnu, inden indstillingsperioden lukker onsdag 4. april.

»Det var satme ren kærlighed«

Arkivfoto: Nanna Navntoft/POLFOTO Ifølge sidste års hovedprisvinder for grundskolen, Mette Petersen, er det vigtigt, at der altid er en tryg og tæt relation mellem elev og lærer.

Mette Petersen, hovedprisvinder 2017 (grundskole):

»Jeg kører en ret traditionel undervisning med fokus på den verden, der omgiver os. I de store projekter vægter jeg, at eleverne kommer ud og møder virkeligheden på den anden side af skolemuren og bringer viden med hjem. Det er efter min mening der, dannelsen opstår. Eleverne skal turde møde verden, fejle og finde troen på egne evner.

At de kunne give mig noget, jeg aldrig havde drømt om. Det var ubeskriveligt Loris El-Haj, 2.-særprisvinder 2016

Jeg stiller tydelige og tårnhøje krav til eleverne, og dermed stiller de også høje krav til sig selv. I mine klasser skal det være fedt at blive så dygtig som muligt. Vi rækker til enhver tid ud efter stjernerne. Det relationelle arbejde fylder meget i min skolehverdag. Eleverne skal vide, at de til enhver tid kan komme forbi, og at der altid er en åben dør. Jeg finder meningen med lærergerningen gennem den nære lærer-elev-relation.

Det, der gjorde størst indtryk på mig ved at vinde undervisningsprisen, var helt klart alle de flotte og rørende ord, som mine elever og forældre har taget sig tid til at skrive om mig og min undervisning. Det var satme ren kærlighed«.

De positive reaktioner betød mest

Arkivfoto: Nanna Navntoft/POLFOTO Brian Egede-Pedersen bruger blandt andet Twitter og scener fra Harry Potter i sin undervisning.

Brian Egede-Pedersen, hovedprisvinder 2017 (gymnasier):

»Min standardregel er, at hvis jeg ikke når at grine i løbet af en hel lektion, så har den ikke været god. Og det er jo vanvittigt priviligeret at have et job, hvor man kommer til at grine adskillige gange i løbet af en dag. Den gode undervisning er også, når jeg har fundet noget materiale, som rykker eleverne. Når jeg kan se, at tandhjulene snurrer inde i hovederne på dem. Når jeg kan se, at de lige skal forstå det og forholde sig til det og som kan udvide deres horisont.

Da jeg fik prisen stod eleverne og filmede mig og var jublende glade ved receptionen på skolen. Det var noget af det, der betød allermest. At se, hvordan de elever der havde indstillet mig, reagerede. Med blandt andet tv-udsendelsen ’På røven i Nakskov’ er det jo ikke fordi, at vi får vildt mange positive historier om det her område. Men jeg har også hørt fra folk i de lokale erhvervsnetværk, at det bare har været vildt fedt, at der er kommet så positiv en historie om noget på Falster. Mange, også uden for skolesektoren, er blevet glade for at se noget positivt«.

Giver eleverne selvtilliden tilbage

Arkivfoto: Nanna Navntoft/POLFOTO Pernille Kudsk Schmidt, lærer på Social- og Sundhedsskolen i Horsens, fik tårer i øjnene, da hun hørte sine elevers udtalelser ved prisuddelingen i Politikens Hus.

Pernille Kudsk Schmidt, hovedprisvinder 2017 (erhvervsuddannelser):

»Jeg tror, at mange på erhvervsskolerne kommer med en dårlig selvtillid i forhold til skolen. Jeg kan være med til at give dem troen på, at de bliver de bedste, og at de kan gøre en forskel. Måske er jeg den første, der nogensinde tror på dem, og det gør bare, at de vokser. De kommer til at tro på sig selv.

Jeg har set elever gå fra nærmest at kravle ind i klassen til at være stolte og tro på, at de kan noget. Og det synes jeg er fantastisk. Det kører, når jeg kan mærke, at eleverne får noget ud af undervisningen. Når de er deltagende og i højt humør. Når man har den fornemmelse af, at de virkelig tager noget med sig. Så giver det hele mening.

Elevernes anerkendelse gjorde størst indtryk på mig. Jeg brænder rigtig meget for mit arbejde, og det giver rigtig meget mening for mig. Jeg går glad på arbejde. At eleverne fortæller mig, at det, jeg gør, sætter de rigtig stor pris på, giver mig endnu mere arbejdsglæde. Så går det hele op i en højere enhed. Da jeg så, hvad eleverne sagde i videoen til prisoverrækkelsen, fik jeg tårer i øjnene«.

Plads til at omfavne den vægtløse tilstand

Arkivfoto: Nanna Navntoft/POLFOTO For Mette Kronborg Laursen er det en god dag, når »eleverne knokler på uden at være drevet af deres telefoner, tiden og pauser, men hvor de tillader sig selv at være i læring«.

Mette Kronborg Laursen, 1.-særprisvinder 2017 (erhvervsuddannelser):

»Jeg vil gerne åbne op ind til det sted hos eleven, hvor de selvstændigt begynder at tage hånd om deres egen læring og selvstændigt drives af nysgerrighed og vidensdeling. Jeg søger hos eleverne, at de sænker deres parader og giver plads til, at den vægtløse tilstand bliver et fænomen, de omfavner. Mine elever skal gå ud af døren og brænde for at komme tilbage, men også brænde for at komme ud at arbejde med alle de redskaber, de har fået på deres skoleophold.

I sidste ende vil jeg gerne vise dem, at vi voksne ikke er så meget anderledes end dem selv Morten Rimmen Petersen, 2.-særprisvinder 2016

Det, der gjorde mest indtryk på mig ved at vinde prisen, var alle de smukke ord, som mine elever havde skrevet i deres indstillinger. At alle de didaktiske og pædagogiske overvejelser, man knokler løs med for at skabe det optimale læringsrum, også giver mening for eleverne. Det betyder enormt meget for min drivkraft, at jeg kan se, at jeg gør en forskel, og at mine elever har modet til at anerkende det offentligt«.

Elevernes ord står tatoveret på sjælen

Arkivfoto: Jens Dresling/POLFOTO Lars Ulrich Mortensen vandt for to år siden hovedprisen i erhvervsuddannelseskategorien. I dag er han pensioneret, men vil aldrig glemme de spontane og personlige indstillinger, eleverne gav ham dengang.

Lars Ulrich Mortensen, hovedprisvinder 2016 (erhvervsuddannelser):

»'Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg tager dig seriøst, jeg vil gerne hjælpe dig til at bestå din eksamen med så fed en karakter som muligt - er du interesseret?'. At den personlige tilgang virker som motivationsfaktor, dokumenteres ved, at jeg i mine 20 år som dansklærer aldrig har haft en elev, der har dumpet sin danskeksamen.

Det allerstørste indtryk ved at vinde Undervisningsprisens hovedpris var mine elevers skriftlige indstillinger til konkurrencen. Dels kom antallet af elevindstillinger bag på mig, og da jeg så læste dem, kunne jeg se, at de skrev til mig spontant og personligt fra hjertet. Det var en meget emotionel oplevelse for mig, som jeg aldrig glemmer. Selve prisen, festlighederne i Politikens Hus og overrækkelsen var supernice. Juryens begrundelse for valget af mig gjorde mig både rigtig glad og fagligt stolt. Men elevernes egne ord, de står tatoveret på min sjæls memory lane«.

»Hjertet slog af glæde«

Arkivfoto: Mads Nissen/POLFOTO Da Loris El-Haj som 15-årig kom til Danmark som flygtning, besluttede hun sig for dagligt at lære 50 danske ord. I dag er hun lærer på Sletten Skole i Otterup.

Loris El-Haj, 2.-særprisvinder 2016 (grundskole):

»For mig handler undervisningen ikke kun om, at jeg lærer mine elever matematik, dansk som andetsprog med mere, men at de får øje på og forståelse for, at ved, at vi alle yder vores bedste, værdsætter og respekterer hinandens arbejde, meninger og tanker, lykkes vi sammen og får succesoplevelser. Oplevelser, der måske kan være med til at eliminere håbløsheden hos, blandt andre, fagligt svage elever, elever med en svag social baggrund eller elever med andre udfordringer, og skabe en følelse af, at 'jeg kan' frem for, at det er umuligt.

Det, der gjorde størst indtryk på mig ved at vinde prisen, var, at det, jeg havde gjort for eleverne, både fagligt og socialt, blev værdsat. Og dette især når jeg tænker, at det drejede sig om elever, der har mistet rigtig meget i deres liv. At de kunne give mig noget, jeg aldrig havde drømt om. Det var ubeskriveligt. Det var et stort øjeblik. Hjertet slog af glæde«.

Humor er et vigtigt element

Arkivfoto: Anders Rye Skjoldjensen/POLFOTO For Ulla Stampe Jakobsen var det at se elevernes »mange pæne ord på tryk« det mest betydningsfulde ved at vinde prisen.

Ulla Stampe Jakobsen, 1.-særprisvinder 2016 (gymnasier):

»Jeg vil gerne give dem en faglig viden og en dybere forståelse for, hvad mine fag kan bruges til i en større sammenhæng, men jeg synes, at det er mindst lige så vigtigt at lære dem at tænke over, hvordan man behandler andre, og hvordan man opfører sig i forskellige situationer. Det glæder mig altid rigtig meget, når mine elever får ros for deres opførsel, når vi er på ekskursion eller lignende, og når jeg ser dem tage hensyn til hinanden.

Det er fantastisk, når tidligere elever skriver, at jeg har været en afgørende faktor for, at de blev studenter Ryan Svensson, 1.-særprisvinder 2015

Det er en god dag for mig, hvis jeg har motiveret eleverne til at lave noget, og de faktisk virker oprigtigt interesserede, samtidigt med, at der er en god stemning i timerne. Jeg hygger mig som regel i deres selskab, og humor er et vigtigt element i min undervisning. Jeg synes, at de fleste dage er sådan, men OK-13 (2013-forhandlingerne om lærernes arbejdstid, red.) med videre har givet et større arbejdspres, som man også skal kunne forholde sig til.

Alle de pæne og søde ting, mine elever havde skrevet om mig, gjorde størst indtryk på mig. Og det, at de havde fået idéen at skrive til Politiken, det er ikke typisk for vores elevgruppe«.

Vil være en livlig og åben rollemodel

Arkivfoto: Joachim Adrian/POLFOTO En god dag for Morten Rimmen Petersen er, når han ved, at han »har været medansvarlig for, at nogle er blevet klogere«, og hvor »et lys er blevet tændt hos eleverne«.

Morten Rimmen Petersen, 2.-særprisvinder 2016 (gymnasier):

»Min egen erfaring samt alle generelle undersøgelser tyder på, at et af de absolut vigtigste elementer for eleverne er relationen til læreren. Så det aftryk, jeg i største grad ønsker at sætte på mine elever, er at vise dem, at man sagtens kan være gymnasielærer og et dannet vidende menneske, og samtidigt være en herrenice person. Jeg gør meget ud af at opføre mig som en rollemodel, og her mener jeg ikke en politisk korrekt grå lærer, men snarere en livlig og åben person, der også kan lave jokes med elevernes mødre, lige som deres kammerater gør. I sidste ende vil jeg gerne vise dem, at vi voksne ikke er så meget anderledes end dem selv.

I en tid, hvor målstyring er et mantra, er det også lidt befriende, når vi kan slutte en lektion med at konkludere, at vi slet ikke nåede målene, men alligevel blev klogere Hans Kristian Beldring, 1.-særprisvinder 2014

Det, der gjorde det største indtryk på mig, da jeg fik prisen, var i første omgang at læse de indstillinger, der blev skrevet om mig. Både at se eleverne skrive de ting, jeg gør, som jeg godt selv er klar over, men også de ting, de skriver, jeg gør, som jeg ikke selv tænker over, men som sker helt underbevidst. Tilsvarende til prisuddelingen, hvor hende, der holdt tale for mig, som, i modsætning til mine elever, er en pædagogisk uddannet person, også brugte nogle utroligt pæne ord«.

Elevernes anerkendelse var guld værd

Arkivfoto: Astrid Dalum/POLFOTO Solveig Guldberg Nielsen underviser bygningsmalerelever på Byggetek i Viborg.

Solveig Guldberg Nielsen, 1.-særprisvinder 2016 (erhvervsuddannelser):

»Mit aftryk til eleverne skulle gerne være, at de får lyst til at blive mere nysgerrige på malerfaget og samtidigt at give dem den glæde ved faget, at de selv kan se den udvikling, der sker med dem. Ikke alene fagligt, men også menneskeligt.

En god dag for mig er, når eleverne kommer og siger, at tiden er gået alt for stærkt og om de må blive lidt længere for at prøve noget mere.

Glæden ved den anerkendelse, man har fået fra eleverne, har været guld værd«.

Undervisningen skal afspejle virkeligheden

Arkivfoto: Astrid Dalum/POLFOTO Ifølge Søren Birch, lærer på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, er det vigtigt, at undervisningen i højere grad er praktisk end teoretisk.

Søren Birch, 2.-særprisvinder 2016 (erhvervsuddannelser):

»Det er meget vigtigt for mig, at eleverne oplever både mig og undervisning som autentisk. Det skal forstås på den måde, at skolen skal afspejle virkeligheden så meget som muligt. Det må aldrig blive for teoretisk, for vores elever har valgt at bruge deres evner på en praktisk uddannelse. Eleverne skal stå tilbage med det indtryk, at deres fag er et praktisk fag, som understøttes af teorierne og ikke omvendt.

I min undervisning søger jeg at gøre eleverne så vidende, modige og selvstændige, at enhver form for stilladsering bliver ligegyldig og jeg dermed overflødiggøres Martin Holst, 3.-prisvinder 2013

En rigtig god dag for mig er en dag, hvor jeg kan se, at det arbejde, vi gør med eleverne, virkelig lykkes. Relationerne er på plads, gruppearbejdet fungerer og arbejdet skrider frem hen over dagen.

Det, der gjorde allerstørst indtryk, var uden tvivl, at det var mine elever, der, sammen med min leder, havde indstillet mig til prisen. De ting, de sagde om min undervisning og mig, gjorde mig både glad og stolt«.

Vil sende eleverne stærkere ud i livet

Arkivfoto: Lasse Kofod/POLFOTO »Han formår at plante et frø i selv de mest udfordrede elever og får det til at spire. Undervisningsmetoden er fangende, ekstremt humoristisk og tilpasningsvenlig«. Sådan lød det i en af de mange indstillinger, der i 2015 førte til, at Nicolas Fischer løb med hovedprisen i erhvervsuddannelseskategorien.

Nicolas Fischer, hovedprisvinder 2015 (erhvervsuddannelser):

»Jeg vil gerne give mine elever selvtillid og faglig stolthed og sende dem stærkere ud i livet, end da de startede.

En god dag for mig som lærer er, når alle mine elever er i flow, så er alt muligt.

Det, der har gjort størst indtryk på mig ved at vinde Undervisningsprisen, er at blive set og anerkendt for mit arbejde, både af elever og kolleger«.

Fantastisk at gøre en forskel

Arkivfoto: Miriam Dalsgaard/POLFOTO »Der er så mange lærere, som gennem de mange indstillinger får en helt fortjent ros. En ting, som man tit glemmer i hverdagen«, fortæller Ryan Svensson, som arbejder på Sukkertoppen Gymnasium i Valby.

Ryan Svensson, 1.-særprisvinder 2015 (gymnasier):

»Det er vigtigt for mig, at der er en afslappet, glad og positiv stemning i klasselokalet, hvor der er plads til alle. Eleverne arbejder seriøst med stoffet, men der er også plads til at grine. En god dag for mig er, når jeg kan fortælle kolleger om positive oplevelser med mine elever, eller mine kolleger fortæller mig om deres positive oplevelser med deres elever.

Det, der gjorde størst indtryk på mig var, at næsten 50 nuværende og tidligere eleverne havde brugt tid på at skrive så mange roser om mig og min undervisning. Jeg bliver helt rørt af at tænke tilbage på alle de flotte kommentarer. Det er fantastisk, når tidligere elever skriver, at jeg har været en afgørende faktor for, at de blev studenter, og når tidligere elever skriver, at min undervisning har haft stor betydning for deres valg af uddannelse«.

Faglig stolthed er det vigtigste mål

Arkivfoto: Faccia á faccia I dag er Allan Mølgaard »med sorg i sindet« stoppet som underviser. Grundet en højere elevkoefficient og nedsat forberedelsestid følte han ikke længere, at han kunne nå sine elever på samme måde: »Jeg har det meget svært med at gå på kompromis med kvaliteten, når jeg ved, hvad jeg kan opnå og give mine elever med min undervisning«.

Allan Mølgaard, 1.-særprisvinder 2015 (erhvervsuddannelser):

»Det største og vigtigste mål, jeg gerne vil give mine elever med på vejen, er faglig stolthed. Mine elever skal gerne have en forståelse for, hvad faglig stolthed er og vide, hvor vigtigt det er at holde fanen højt. Faglig stolthed er vigtigt for vores uddannelsers udfordringer i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Vi skal levere kvalitet til tiden, herunder også med en god service over for kunderne. Faglig stolthed betyder, at du ikke går på kompromis med kvaliteten. Hvis du laver fejl, så retter du dem inden opgaven afleveres til kunden. På et grundlag af faglig stolthed kan vi forblive blandt verdens bedste håndværkere.

Det største indtryk var alt omkring kåringen i Politikens Hus på dagen. Kæmpe stor oplevelse med alt, hvad det indebar. Dernæst var det den bevågenhed, der var fra medierne og det lokalsamfund, man kommer fra. Rigtig mange tilkendegivelser, som giver brændstof fremadrettet«.