Prisregn: Her er alle vinderne af Politikens Undervisningspris

GRUNDSKOLEN

Mette er Hjallerups Rita

Hovedprisvinder. Mette Kirkegård-Kjær, Hjallerup Skole. Lærer i dansk og engelsk.

Foto: Janus Engel/FREELANCE

En gymnastikopvisning eller et motorløb kan sagtens indgå i Mette Kirkegård-Kjærs forberedelsestid. Når den populære lærer fra Hjallerup har set eleverne dyrke deres fritidsinteresser, forstår hun deres verden bedre, og det gør det nemmere for hende at hjælpe dem - for eksempel med at beskrive stemninger i stile.

Humor og practical jokes fylder mere end snak om karaktersnit i Mettes timer, for det vigtigste for hende er, at eleverne udvikler sig og samtidig har det godt.

»Mette er helt klart Hjallerups svar på Rita, som vil gøre alt for sine elever«, skriver en tidligere elev i indstillingen med reference til tv-serien om den karismatiske og utraditionelle lærer Rita.

Dommerpanelet er imponeret over Hjallerup-lærerens evne til at bruge det relationelle fagligt.

»Det fremgår lysende klart, at Mette ikke bare vinder elevernes hjerter ved at være sød og sjov. Hun stiller krav og kan, som en elev nævner, ’være streng’. Hos Mette står de to ting ikke i modsætning til hinanden«, lyder det fra et enigt panel.

Sender eleverne ud af klasseværelset

Særprisvinder. Dorthe Deurmann, Øhavsskolen i Faaborg. Underviser i dansk, madkundskab, historie og engelsk.

Foto: Janus Engel/photographer

Lige meget hvor mange illustrationer, Dorthe Deurmann hænger op på klasselokalets fire vægge, synes hun ikke, det bliver rigtig spændende. Derfor er udflugter til museer, koncerter og de sydfynske øer - eller bare til Øhavsskolens skolehave og madkundskabslokale - ofte på skemaet. Og tit får eleverne lov at vælge mellem forskellige faglige aktiviteter.

Evnen til at variere undervisningen er en af de mange ting, der har imponeret dommerpanelet. De fremhæver desuden Faaborg-lærerens store arbejde med at skabe trivsel i sine 5. klasser, og hendes kreative måde at gøre madkundskab til centrum for andre mindre kreative fag.

»Der var kort sagt ingen tvivl i udvalget: Dorthe skulle have en særpris for sin fantastiske indsats, sin store didaktiske dygtighed og sit personlige engagement«, skriver de i deres motivation.

Dorthe Deurmann har undervist i på Øhavsskolen i 26 år og er ifølge en indstilling fra en forælder i »en liga for sig«.

»Hun kombinerer egen livsklogskab, faglige ambitioner, klasseledelse de luxe, sjovt og positivt livssyn med evnen til at vikle stoffet og undervisningsmetoderne, så det engagerer eleverne«, skriver moren til en elev.

Et ’alle for en’-team

Særprisvinder. Lærerteamet Annette Mains Bastholm, Britt Østergaard og Cecilie Krahl Larsen, Hanssted Skole i Valby.

I fem år har 52 børn på Hanssted Skole haft tre stabile lærere i deres liv. Lærerteamet Annette Mains, Britt Østergaard og Cecilie Krahl Larsen introduceret 5. klasserne til skolelivet og stort set samtlige grundskolefag.

Foto: Janus Engel/FREELANCE Fra venstre Cecilie Larsen, Britt Østergaard og Annette Mains

»De små hoveder er blevet fyldt med viden om det gamle Ægypten, dinosaurusser og berettermodellen. De har haft stjernestund og læsekontrakter, så de hurtigt er blevet dygtige læsere«, skriver en gruppe forældre i en indstilling af teamet.

De tre lærere betegner sig selv som »et ’alle for en’-team«, og netop deres måde at dele ansvaret på imponerer dommerteamet. Det er den slags holdarbejde, der gør den danske folkeskole bedre, mener de.

»Annette, Britt og Cecilie får en særpris for at demonstrere, hvor vigtigt et godt teamsamarbejde er, og hvor stærke effekter, det har for elevernes trivsel, læring og demokratiske dannelse«, skriver de.

ERHVERVSUDDANNELSERNE

Kristian tager kokkespirer helt til tops

Hovedprisvinder. Kristian Nissen Arlet, kokkeuddannelsen på ZBC Slagelse (Selandia).

For mange af eleverne på kokkeuddannelsen på ZBC Slagelse har skolegangen budt på nedtur efter nedtur. Men det skal være løgn, mener underviser Kristian Arlet Nissen. Selv om eleverne har svært ved at læse eller skrive, kan de sagtens blive »sindssygt dygtige kokke«, siger han.

Foto: Janus Engel/FREELANCE

Det er netop Kristian Arlets Nissen evne til at løfte eleverne fagligt og personligt, der sikrer ham erhvervsskolekategoriens hovedpris.

»Om det er sociale, personlige eller faglige udfordringer, eleverne møder op med, så er der ingen tvivl om, at Kristian kan se tværs igennem det og finde potentialer frem, som eleven ikke selv vidste eksisterede«, skriver dommerpanelet.

I knap 10 år har han presset de aspirerende kokke til at lave bedre mad og til at tro på sig selv. Både i de de faste fag og på konkurrenceholdet, der har hevet adskillige trofæer hjem under hans vejledning.

»Kristian er hverdagens helt. Han er altid i godt humør, smilende, glad og udadvendt. Han formår at få hver elev til at føle sig speciel på sin helt egen måde ved at vise omsorg, forståelse og ikke mindst vilje«, skriver en elev i en af de mange indstillinger af kokkelæreren.

Skaberglæden vækkes til live

Særprisvinder. Finn Sønnik Nielsen, Mercantec, HCA afdeling, Viborg.

Når Finn Sønnik Nielsen tager sine grundforløbselever med ud i værkstedet for at smede, svejse og arbejde med maskiner, er det ofte med udgangspunkt i deres egne tegninger. Han vil give dem en glæde ved at skabe. Åbenheden overfor innovation og kreativitet er forbilledlig, mener dommerpanelet.

»Finn lader eleverne opfinde produkter, som de efterfølgende skal tegne, dokumentere og sikre at alle standarder er overholdt. producere. Siden skal produkterne produceres i værkstedet. Med andre ord lykkes Finn med at knytte mange indbyrdes forskellige aktiviteter sammen i en fælles målsætning«, skriver dommerne.

Foto: Janus Engel/FREELANCE

De hylder ligeledes den 59-årige lærer for at vejlede sine elever. I flere indstillinger fremhæver tidligere elever, hvordan Finn Sønnik Nielsen med sin særlige tilgang fik dem til at vælge en specialisering som industritekniker eller smed.

»Han forklarer tingene, så man forstår det, og han hjælper uden at lave det for en. Han smiler og holder alles humør højt. Han var også altid med på at hjælpe, hvis man skulle have lavet noget på sin scooter f.eks.«, skriver en tidligere elev.

En bred palet af pædagogiske metoder

Særprisvinder. Tine Drud Jensen, EUD Online, Niels Brock i København.