»Det er en dumpekarakter med et brag«: Ordførere giver hård kritik af regeringen

Regeringen kan se frem til at skulle stå skoleret i Folketinget, efter at Klimarådet fredag har fremlagt, hvad flere politikere kalder en »kras kritik« af den danske klimapolitik – faktisk en regulær dumpning.

Ordførere fra fire partier i højre og venstre side af folketingssalen mener, at den længe ventede rapport er så hård en vurdering af en tynd og sendrægtig politik, at den udløser næste skridt i den danske klimalov: At Folketinget tvinger regeringen til at fremlægge nye forslag, der kan sikre, at Danmarks hurtigt sænker sine udledninger af drivhusgasser.