De statsansatte i USA er sendt hjem fra job – samtidig stiger besøgstal på verdens største pornohjemmeside

USA’s politiske system er i krise. Siden december har statsansatte været sendt hjem uden løn, mens Trump kæmper for sin mur mod Mexico. Effekterne kan nu måles – også steder, du næppe havde tænkt på.

Den amerikanske regering har været delvis lukket siden 22. december, og der er foreløbig ingen tegn på ændringer. Det betyder, at mange statsansatte går derhjemme i stedet for at arbejde.

Men hvad sker der, når hundredtusindvis af amerikanere har fået mere tid mellem hænderne?

Techmediet Mashable sad med netop det spørgsmål, og de kontaktede af uransagelige årsager verdens største pornoside, Pornhub, for at blive klogere, og det kom der en hel lille rapport ud af.

Det viser sig, at Pornhub blev brugt 5,94 procent mere fra 7. til 11. januar – altså midt under regeringskrisen. Samtidig viser deres statistik, at besøgene især var steget på tidspunkter, hvor folk normalt er på arbejde.

Det kunne selvsagt forklares ved, at flere tog sig en snigspiller på kontorlandskabernes fællestoiletter i netop den uge. Men det kan ikke forklare den anden hovedpointe, som Pornhubs data indeholdt.

I Washington D.C., hvor mange statsansatte må formodes at befinde sig, steg den tid, brugere samlet var på besøg på siden, med hele 33 sekunder i gennemsnit per bruger. Og hjemmesiden kan endda fortælle, hvilke pornokategorier der har vist sig mere populære end normalt. Det drejer sig om film i kategorierne ’udendørs’, ’trekant’ og ’gammel/ung’, som alle har fået mere end 60 pct. flere visninger end ellers.

Det kan man jo så tænke lidt over.