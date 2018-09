Løvfald i bronze fortæller historien om de døde hjemløse I den amerikanske by Seattle bliver der placeret et blad i bronze, når en hjemløs dør. Det fungerer som deres gravsten.

De lever udenfor på gaden. De dør udenfor. Og de amerikanske hjemløse går ofte i glemmebogen ved sidste åndedræt. De færreste af dem får gravsteder eller gravsten til minde om deres eksistens. Det er, som om de aldrig har levet.

Men i den amerikanske by Seattle i delstaten Washington er det ganske anderledes. Her er de hjemløses navne for altid synlige på de gader, hvor de levede og døde. For her får de placeret et blad i bronze i fortovet, og på bladet er deres navn og deres fødsels- og dødsdato indgraveret.

Forleden blev 11 nye bronzeblade placeret i centrum af Seattle, så der nu er i alt 281 på 15 forskellige steder i byen, skriver avisen The Seattle Times.

»Jeg ønskede ikke, at hun bare forsvandt«

En af de døde hjemløse, som forleden fik en af de alternative gravsten, var kvinden Sabrina Tate. Hun døde i en alder af kun 27 år som følge af et stofmisbrug og blev fundet i sin bil på en parkeringsplads.

Til den amerikanske avis siger hendes far, Tommi Tate:

»Det eneste, jeg har ønsket med alt dette, var, at folk vidste, hvem hun var. Jeg ønskede ikke, at hun bare forsvandt«.

Projektet er privatfinansieret og er blevet til på initiativ af borgere, der tidligere selv har levet på gaden. Men de har svært ved at følge med i forhold til dødsstatistikken.

Der er en høj dødelighed blandt amerikanske hjemløse, og ifølge The Seattles Times har man oplevet en eksplosiv stigning i antallet af døde hjemløse de seneste fire år. Alene sidste år blev der registeret 169 i King County, som Seattle er en del af.