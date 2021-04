5 hjerter: Et formidabelt hus er skudt op i indre København

På den muligvis sidste tomt i Indre By er blevet opført et formidabelt hus. På hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade lå i årtier en byggegrund, der blev benyttet som parkeringsplads. Grunden var ejet af keramikeren Liselotte Frankild, der havde arvet den af sin far. I årevis havde hun og ægtemanden, arkitekturprofessor Carsten Juel-Christiansen, en drøm om at opføre et hus på grunden.

Det lykkedes dem sidst i livet at få ejendomsudvikler og arkitekt Morten Boll til at investere, og Carsten Juel-Christiansen inddrog straks Praksis Arkitekter, den lille formidable tegnestue, der i de senere år har stået bag mange fine projekter, bl.a. omdannelsen af Maltfabrikken i Ebeltoft, der er indstillet til den europæiske Mies van der Rohe-pris.

Det er der kommet et helt usædvanligt hus ud af. Det mest usædvanlige er nok, at det ikke er til at bestemme, i hvilket årti det er tegnet. Så det er en sigende detalje, at det er blevet udstyret med et ur øverst på hjørnet. For det er, som om huset falder helt ud af tiden – det burde hedde Akronhuset. I stedet for at sætte en bestemt tid og stil igennem på facaden opsluger det alle kvarterets tider. Dermed bliver det både enestående detaljeret af et samtidigt hus at være og helt upåfaldende i sammenhæng med sine kulørte naboer.

Kvarteret er fuldt af tøjbutikker og spisesteder og ligger blot et flaskekast fra fyldebøtternes Gothersgade. Naboen i Store Regnegade er Jazzhus Montmartre, og facadens dimensioner tager her beskik af de små ildebrandshuse med en tilbagetrukket øverste etage og en smal bredde som de øvrige.

Hjørnet er et helt kapitel for sig. Det er afskåret konkavt, så det gentager en cirkelform, der er lagt ned i gadekrydset. Den konkave udskæring i huskroppen accentuerer hjørnet i en både ejendommelig og statelig og negativ form, der fanger lyset hen over dagen.