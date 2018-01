Forestilling skaber yderligere distance til det oprindelige værk for at skabe fremdrift Drastisk bearbejdelse af glemt dansk syngespil fra begyndelsen af 1800-tallet skaber flow, men pirker til diskussionen om, hvor meget vi skal lave om på kunst fra gamle dage for at undgå sexisme.

Han er prins og har en fløjte, der på magisk vis betvinger onde kræfter. Hun er prinsesse og har en hemmelig rosenknop, som den modbydelige troldmand endelig ikke må få til at blomstre, for så er alt tabt.

Det er modigt at prøve at sætte Friedrich Kuhlaus syngespil ’Lulu’ op på en operascene i 2018, efter at det ikke har været vist på Det Kongelige Teater i 180 år. Værkets erotiske symbolik virker på en gang uskyldig og ubehjælpsom, og i det trykte program til forestillingen er instruktør Christian von Götz ude at tale om »den gammeldags, sexistiske historie«, som han i sin aktuelle opsætning har repareret på og gjort til en »psykologisk befrielseshistorie«.

Vi er med andre ord ude i det, der diskuteres heftigt i øjeblikket. Nemlig om vi skal acceptere fortidens kunstværker, som de er skabt, på fortidens præmisser, eller om vi skal korrigere dem med udgangspunkt i vor tids normer.

Friedrich Kuhlau Tyskfødt komponist (1786-1832), der 24 år gammel kom til København som flygtning fra Hamburg, der var blevet invaderet af Napoleons tropper. Han huskes især for sin musik til ’Elverhøj’, men har bl.a. skrevet masser af populær klaver- og fløjtemusik. Han fik dansk statsborgerskab og fik sin familie til Danmark. Kuhlau beundrede samtidens dristige komponister som Beethoven og Carl Maria von Weber, hvilket høres i hans hovedværk, ’Lulu’. Det blev opført på Det Kongelige Teater første gang i 1824 og blev en stor succes.











’Lulu’ af Friedrich Kuhlau. Iscenesættelse: Christian von Götz. Scenografi: Lukas Noll. Dirigent: Sébastien Rouland. Det Kongelige Operakor og Kapel. Det Kongelige Teaters Gamle Scene. Til 7. februar

’Lulu’ var indvandrerkomponisten og københavneren Kuhlaus store claim to fame i 1820’erne, og eventyret, han genfortæller, er det samme som det, vi kender fra Mozarts ’Tryllefløjten’. Men hvor Mozarts udgave, som sørme citeres undervejs i forestillingen, kan virke overraskende tung og ujævn – især hvis man har inviteret børn med i operaen og for sent opdager, hvor langt der er mellem de oplivende momenter, trods al den gode musik – så er handlingen i Kuhlaus ’Lulu’ simpel. For ikke at sige spinkel.

Prinsessen er fanget. Prinsen redder hende. De gifter sig. Men på Det Kongelige Teaters Gamle Scene er det hele opdateret og forandret.

Vi ser en syg pige. Døden kommer efter hende i skikkelse af en sortklædt kvinde. Pigen drømmer sig bort til eventyret, hun har ligget og læst i den gamle eventyrbog. Og så er der ellers gjort, hvad der kan gøres for at underholde og skabe flow i den halvt talte, halvt sungne historie, hvor det i overensstemmelse med originalversionen faktisk er prinsen, der hedder Lulu, og hvor iscenesættelsen gør, hvad der kan gøres, for at redde prinsessen ud af rollen som passivt objekt.

Sangere flyver op og ned under snoreloftet. Det gamle kendte fortæppe med Akropolis vækkes til live med tordenvejr og kravlende kryb. De onde hekse danser med halvt blottede bryster – jeg ved så ikke, om ikke det er sexistisk? – og bassen Henning von Schulman og tenoren Michael Kristensen er morsomme som den forfængelige troldmand og hans søn.

Dette team stjæler billedet og redder aftenen. Schulman er vidunderligt selvhøjtidelig som den tårnhøje, men fuldstændig uskadelige magiker, der prompte undskylder, når han er kommet til at give for hårdt et håndtryk til prins Lulu, og som hans pukkelryggede søn leverer Michael Kristensen en mesterlig præstation.

Man morer sig godt over de to, inden instruktøren runder eventyret af ved at gribe tilbage til sin rammefortælling, hvor døden kommer og henter pigen.

Som prinsesse i sin drøm redder hun sig ud af fangenskab og møder en prins, og sammen finder de rosenknoppen, (som her viser sig at være en ordentlig artiskok!). I virkeligheden tager tuberkulosen hende. Og som en cadeau til en af Det Kongelige Teaters største succeser i nyere tid dukker døden op iført netop de sorte vinger, som valkyrien og dødsbebuderen Brünnhilde skreg af smerte over at miste i det mest ætsende stærke øjeblik i Kasper Holtens feministiske ’Ring’.