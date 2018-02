For meget for anmelderen: To skarpe franskmænd fortolker Brahms med høj teknisk omhu, men glemmer at lade musikken få vejret Fransk duo går i kødet på Brahms’ cellosonater, så blodet flyder fra friske sår.

Hvornår er en fortolkning fantastisk på grund af den knivskarpe omhu, musikerne med al deres fantastiske teknik på deres instrumenter er i stand til at investere i den? Hvornår bliver det omvendt for meget? For sært og fortænkt?

Han bruger sin cello med samme elegance, som Jack the Ripper ville bruge et barberblad

På den ene side er det imponerende, at den franske duo bestående af cellisten Jean-Guihen Queyras og pianisten Alexandre Tharaud kan skære Brahms til med skalpel, så passionen ikke bare flyder i en lind strøm, men løber som blod fra friske snitsår.

På den anden side går det for vidt. I hvert fald for mig.

Brahms: Cellosonater









Jean-Guihen Queyras og Alexandre Tharaud. Erato.

Brahms med den romantiske følsomhed og den enorme respekt for sine forgængere Bach og Beethoven var hård nok ved sig selv. Han kasserede det meste af den musik, han skrev, og hvad sonater for cello og klaver angår, fik kun to lov at blive stående. De er til gengæld begge mesterværker.

Jean-guihen queyras, der har gjort mere end ti års tjeneste i Frankrigs fremmedlegion for samtidsmusik, kendt som Ensemble Intercontemporain, ved præcis, hvordan man opererer med instrumentet helt ud i de fineste nuancer. Han bruger sin cello med samme dygtighed og elegance, som Jack the Ripper ville bruge et barberblad. Man lytter og mærker passionen i musikken, og ved klaveret er den klangspidse Alexandre Tharaud lige så skarp. Både i måden, han tænker musikken på, og i måden, han bruger tangenterne på.

De to kan virkelig manøvrere sig vej gennem en fuga, men når Brahms for alvor sætter følelserne fri, bliver det for hårdt og for voldsomt.

Jean-Guihen Queyras og Alexandre Tharaud kommer til København og spiller i Den Sorte Diamant til april, og den første af Brahms-sonaterne er på programmet. Det kan blive interessant at opleve, for ligegyldig er denne duo bestemt ikke.

Men det er marginaler, vi taler om, når vi taler om forskellene mellem forskellige fortolkninger af klassisk musik, og måske er det bare for meget med duoens ekstreme koncentration bredt ud over et helt album, hvor filleren, som det hedder i klassisk pladebranchejargon, er et udvalg af Brahms’ ’Ungarske danse’ arrangeret for de samme to instrumenter.

Heller ikke her slapper de to herrer af og lader musikken få vejret. Med nogle overraskende, specielle effekter i flere af dansene fik jeg nok, inden jeg var færdig. Skal man opleve den franske duos præcisionsarbejde, vil jeg foreslå, man gør det i mindre doser. Jeg kan i hvert fald ikke tåle at høre Brahms ligge på operationsbordet så længe.