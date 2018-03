Ugens værk: Et »ordekvilibristisk« show af en »teaterfuser« delte anmelderne Om makkerparret Bruun og Cilius’ ’Det skide show’ er seværdigt – endsige genialt – teater, er landets anmeldere mildest talt uenige om.

En »selvfed teaterfuser« eller »satirekomik på allerallerhøjeste plan«.

Landets anmeldere har været ganske uenige, når makkerparret Rasmus Bruun og Frederik Cilius’ teaterdebut, ’Det Skide Show’ på Bremen Teater, i disse dage er blevet taget under behandling. Eller rettere makkerparret Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholms teaterdebut. For det er det fiktive nyhedspar fra Radio24syvs ’Den korte radioavis’, nu ’Den korte weekendavis’, der på scenen har taget initiativet til skuespillet, hvor seniorkorrespondent Schiøtz Kretz Hørsholm spiller hovedrollen i selveste Steinbeck-klassikeren ’Mus og mænd’.

Stykket, som salige Dirch Passer i 1961 knækkede halsen på, da publikum ikke kunne lade være med at grine af ham. Men det skuespil i skuespillet om skuespillet bryder Ekstra Bladets Henrik Queitsch sig faktisk ikke det mindste om – »meta med meta med meta på«, som han skriver:

»Det her er så indforstået og selvfedt, at det nærmer sig absurd teater. Som i absurd dårligt«, skriver han og uddeler »to store stjerner« for at undgå beskyldninger over at være pikeret over selv at blive nævnt i forestillingen.

Politikens Monna Diethmer anerkender, at Bruun og Cilius med ’Det Skide Show’ »gør noget andet end forventet, men i kraft af deres status og satirepraksis er det også det, man må kræve: at de risikerer røven. Her skulle de være gået langt mere barskt til deres historie«, begrundes middelkarakteren tre hjerter.

Ifølge Informations Nanna Goul er showet mest for allerede dedikerede fans af radioprogrammerne, »og det indspiste burde i højere grad være undgået (...) Det ændrer ikke ved, at ’Det Skide Show’ er et godt show, der ikke mindst er vildt godt tænkt og komponeret«.

Weekendavisens Synne Rifbjerg priser »den begavede, sprogligt musikalske cocktail af litteratur, politik, teater og satanisk satire, der gør ’Det Skide Show’ til en oplevelse, der bor i hovedet længe efter tæppefald og åbner mulighed for et andet blik på ret og vrang i tiden. Som de selv siger: genialt«.

Endnu mere begejstret er BT’s Morten Buckhøj som hylder Cilius og Bruun for ikke at vælge den nemme løsning og alene lade deres succeskarakterer levere den velkendte vare:

»De to satirikere tager chancen og blotlægger ikke alene kunstens og komikkens væsen, men også sig selv. De slipper forbløffende godt fra det«, skriver han og uddeler 5 af 6 stjerner for »ordekvilibristisk satirekomik på aller-allerhøjeste plan«.

Alle spiller deres roller i showet – således også Politiken. Selv har Cilius og Bruun gjort de forskellige bedømmelser af deres arbejde til en del af markedsføringen af showet under overskriften »anmelderne er næsten enige«.