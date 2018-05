Kongen af dansk malerkunst er død Familien bekræfter, at den prisbelønnede kunstner Per Kirkeby sov stille ind i eftermiddag.

Kunstneren Per Kirkeby er død, 79 gammel. Ved sin død stod han som en af Europas betydeligste malere og billedhuggere med et væld af udsmykninger bag sig, både i og udenfor Danmark.

Per Kirkebys baggrund var mangesidig. Samtidig med at han læste til cand.mag. i naturhistorie, fulgte han i 1960’erne undervisningen på Den Eksperimenterende Kunstskole, et kritisk alternativ til Kunstakademiet i København.

Men i hovedsagen betragtede han sig som en selvlært kunstner. Uden at være naturalist kom han i sit arbejde alligevel til at skylde naturen meget.

Før andre aktiviteter og senere sygdom indskrænkede hans radius, deltog han i flere ekspeditioner til Grønland, og naturprocesserne i geologien vedblev at spille en rolle for hans måde at arbejde på.

Fik internationalt gennembrud

Kirkebys internationale gennembrud fandt sted omkring 1980 på et tidspunkt, hvor han havde tætte forbindelser til tysk kunstliv.

Han nåede at blive kaldt til to professorater i Tyskland, fra 1979 til Karlsruhe og siden fra 1988 i Frankfurt.

Udover en omfattende kunstnerisk og litterær produktion har Kirkeby også arbejdet som filmskaber og arkitekt, ligesom han også skabte scenografi til flere teaterforestillinger, bl.a. til New York City Ballet.

Som en af de få kunstnere i tiden opnåede han at få to større udstillinger på Tate i London, og adskillige udstillinger i Danmark, bl.a. på Louisiana, Aarhus Kunstmuseum, Ordrupgaard, HEART - Herning Kunstmuseum og Museum Jorn i Silkeborg, som for nylig fik overdraget hele hans arkiv.

I 1987 blev han tildelt Thorvaldsen Medaljen, i 1990 Prins Eugen Medaljen, i 1996 den store Henrik Steffens Pris og i 2001 Medaljen Ingenio et Arti. I 1999 blev han æresborger i den jyske by Aars, hvis museumsbygning han tegnede.