Hører ’kyssepiger’ hjemme i en sportskultur anno 2018?: »Rytterne, der står og har vundet en etape, er totalt ligeglade« Bystyret i Paris mener, at tiden er løbet fra kyssepiger, og har bedt Tour de France droppe kvinderne, der overrækker præmier og kindkys til rytterne. Inden for de seneste år har man i både Spanien, Australien og Norge droppet kyssepiger.

Helena Gleesborg Hansen, styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund:

»Podiepigerne er inviteret med som smuk pynt, der ikke har noget at skulle sige, men bare skal smile, le og kysse. Det er en ret gammeldags objektivisering , og alene det, at man kalder dem piger ... altså, det er jo voksne kvinder«.

»Tiden er løbet fra opfattelsen af kvinden, der skal stå og tage imod de sejrende mænd, der kommer hjem fra krig. Det er simpelthen et fortidslevn. Derfor er det rigtig fint, at man flere steder moderniserer den måde, vi hylder store sportsstjerner. For selvfølgelig er der nogle, der skal fejre dig og overrække et trofæ, men det kan gøres på mere moderne måder. Når Serena Williams vinder, står der jo heller ikke to lækre mandlige modeller og overrækker prisen«.

»I Vuelta a España følger de med tiden, når de nu som noget nyt bruger både mænd og kvinder på podiet, og herhjemme er det en smuk tanke, når Post Danmark også bruger børn fra julemærkehjem til at overrække nogle af trøjerne.

»Der er findes mange interessante måder at gøre det her på, og det er jo ikke, fordi vi skal fjerne alt, hvad der er pænt at kigge på. Men hvorfor ikke gøre plads til både mænd, kvinder og transpersoner i stedet for at holde fast i en gammeldags og meget heteronormativ opfattelse?«.

Gitte Morratz, tidligere kyssepige ved cykelløbet PostDanmark Rundt:

»Jeg synes, det er en overreaktion, når man begynder at forbyde kyssepiger. Man gør noget, der slet ikke er et problem, til et problem. Jeg holder selv meget af cykelsporten og synes, det er en fin tradition. Pigerne, der stiller op, gør det jo ganske frivilligt og har det sjovt med at være med«.

»I 2010 var jeg ansat i Post Danmark, der søgte kyssepiger til PostDanmark Rundt. Min far og bror, der selv har deltaget i løbet som frivillige, opfordrede mig til at søge, og jeg fik jobbet sammen med en anden pige, der også arbejdede i Post Danmark. Vi rejste rundt med turen i en uge og hjalp med en masse praktiske ting. Hver gang den gule trøje skulle overrækkes, var vi på podiet og stod på hver sin side af rytteren. Jeg gav blomsterne og to kindkys, mens min kollega overrakte trøjen og gav kindkys. Det var det«.

»Der var en super hyggelig stemning mellem rytterne og os frivillige. Mange af mine venner synes også, det var spændende, selv om det ikke var for at stå på et podie, men for at rejse med karavanen, at jeg var med. Jeg tror sådan set, at mange af rytterne er ligeglade med, hvem der står der. De er bare glade for at få deres præmie, men for deres skyld kunne det sikkert lige så godt være en fyr«.