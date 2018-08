Tre nye ungdomsbøger til piger: Fuck for et ungdomsliv – og suk Tre nye danske ungdomsbøger – mest for piger – når helt ud i kanterne af det moderne indviklede liv.

Moderne familier er komplicerede. Måske endda fucked up«. Sådan står der på omslaget af Lise Villadsens debut, ’Tigerhjerte’. Fuck! Og forlaget kalder det en feel good-roman, men hvordan kan man ’feele good’, når ens forældre er nyskilt, når man må vælge sin nygravide mor, fordi ens tvillingebror valgte far, som i øvrigt er på vej ned i hundene, og når valget tilmed medfører en voldsom, uvelkommen social opstigen samt en lidt ældre papbror med lig i lasten og et stort sår på brystet?

Kiki er 16 år, og det er kun, fordi hun tør se det hele an med et gram grin, også når forholdene bliver indviklede, at man fornemmer den gode fornemmelse.

Det er det, som Lise Villadsen kan. Ind i hverdagens gråhed putter hun et lille lysende væsen, som ikke giver op, men registrerer omgivelserne uden at smække med døren. Forfatteren har en fin næse for letkøbt falskhed, halve sandheder og følelser under optøning. Der er ikke så meget fuck i fortællingen, men nok til, at den duver frem imod en øm afslutning i sandhedens tegn.

En fin debut, som også strejfer zoologien, når der skal vælges imellem en tigers og en løves hjerte. Døm selv!











Lise Villadsen: Tigerhjerte. Høst & Søn, 280 sider, 200 kroner











Mikkeline W. Gudmand-Høyer: På Neptun regner det med diamanter. Vild Maskine, 176 sider, 200 kroner











Sofie Riis Endahl: Øjebliksbilleder. Byens Forlag, 356 sider, 229 kroner

Med voksende ømhed læser man om personen Mikkeline W. Gudmand-Høyer, der allerede på side 2 proklamerer: »Fuck dem! Jeg vil være kunstner og fri«.

Hun ruller hele butikken ud i den – fornemmer man – temmelig selvbiografiske roman om et pigeliv i mol og dur med korte nedslag i årene fra 69 til 03. Fuck! Hun har kendt mænd i hobetal, men der er ikke nogen (endnu), der har kunnet holde på – eller holde helt af – denne stærkt selvoptagne og ditto destruktive pige fra alle senhalvfjerdsernes fallitboer af dunkle drømme og stive attituder. Af vildveje og dystre bagsider. Det er temaer, forfatteren tidligere har behandlet i romanen ’Gajolmanifestet’ fra 2007.

Mikkeline bliver født i gode kår med en kreativ guldske i munden. Hun oplever alt det, som hendes miljø har at byde på. Marx, Tvind og yoga. Skilsmisse og dyb druk.

Hun står aldrig stille, så derfor haster handlingen igennem blandt andet Kunstakademiet, Indien, Berlin, Vesterbro, punkbassen, Ungdomshuset, psykiatrisk afdeling og tilbage igen. Pigen har en god evne til at leve på en sten, så det er ikke så meget arbejdsmarkedet, der bliver skrevet om i ’På Neptun regner det med diamanter’.

Til gengæld får vor tids mange bøger for unge om mindreværd og selvhad baghjul af en erfaren rytter på livets landevej. Hvis nogen kender til at blive afvist, er det hende. Mikkeline bliver også døbt på et tidspunkt af sin egen præstemor, der har skiftet Marx ud med Jesus. Fuck! Sikke et liv! Sikke en skæbne! Og så alle de mænd ...

Fuck! Nu er det denne anmelder, som må ud med de følelser, som ’Øjebliksbilleder’ åbner for. Det er Sofie Riis Endahls anden roman på 6 måneder, og det lille ord præsenteres også på side 2 (men her i forbindelse med en volleybold). Hvordan er det muligt?