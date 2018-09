Forfatter: Det er vel altid lidt farligt at føle sig speciel Empati er rigtig godt, men kan et menneske have for meget? Det undersøger Line-Maria Lång i sin nye roman, ’Blå tiger’.

Din nye roman handler om ung kvinde ved navn Timian. Hvad er der med hende?

»Hun er hypersensitiv og meget letpåvirkelig. Og så har hun en helt ekstrem indlevelsesevne. Til gengæld er hun ikke så god til at begå sig socialt. Hun har meget svært ved de alle små ting, at man skal sige tak for mad, ikke lukker døren i hovedet på folk og ikke bare kan lægge røret på uden at sige ’hej’, ligesom de gør på film«.

»Normalt er empati noget, vi betragter som noget rigtig godt. Men jeg var interesseret i, hvad det betyder for et menneske, hvis der er skruet helt op for den, så man ser ansigter overalt og siger undskyld til stikkontakten, inden man sætter elkedlen i. Timian vokser op i et kollektiv, hvor de i begyndelsen er meget støttende, indtil de en dag oplever den anden side af hendes indlevelsesevne«.

blå bog Line-Maria Lång Født i 1982.

Debuterede i 2009 med novelle samlingen ’Rottekongen’. I 2014 udgav hun sin første roman, ’Artiskokhjerte’, der fik 4 hjerter i Politiken.

Hendes seneste roman, ’Blå tiger’ udkom i går.

Og derfra beslutter hun sig for at blive normal?

»Ja, hun laver et regelsystem, som går ud på alt fra at huske at være selvironisk, fordi det kan folk så godt lide, til at få sig en veninde, en kæreste og en lejlighed. Hun har nogle meget faste regler for, hvordan man er et almindeligt menneske. Men under alt det bliver hun ved med at føle sig som noget helt særligt«.

Skal man læse bogen som en kritik af sociale normer?

»Nej, bogen skal ikke forstås som nogen stor kritik. Jeg har aldrig skrevet en karakter frem, som ikke også var en lidt utroværdig fortæller eller havde et helt bestemt blik. Jeg skriver altid karakterer frem for at undersøge et eller andet, jeg er interesseret i. Så nogle gange, synes jeg, er Timian blindvinklet, andre gange har hun ret i de iagttagelser, hun gør sig om, hvad der skal til for at passe ind«.

Nogle gange har hun ret, siger du. Mener du så, at vi er for fastlåste i konventioner og almindeligheder?

»På nogle måder. For mig er det altid noget specifikt, små sproglige udtryk, som bliver til floskler, når man bruger dem uden at tænke nærmere over, hvad det rent faktisk er for nogle billeder. For eksempel har jeg en veninde, som altid siger, at der ikke er nogen ko på isen, men hvor jeg er helt sikker på, at hun ikke tænker på hverken ko eller is«.

Nu er du forfatter og arbejder professionelt med sprog. Er det ikke fint nok, at folk bruger lidt sproglige klicheer indimellem?

»Selvfølgelig! Jeg synes bare, de går glip af noget. Det er jo nogle utrolig farvestrålende og morsomme billeder, man får i hovedet, hvis man tænker på en ko, der løber rundt på skøjter«.

At Timian føler sig som noget helt særligt, bliver også et problem for hende. Hvorfor?

»Det er vel altid lidt farligt at føle sig speciel. Man kan blive bitter, og det er også en arrogant holdning at have, fordi man føler sig bedre end andre. Men samtidig vil jeg så sige, kan det også være rigtigt nok – nogle gange er folk noget særligt«.

»Jeg indleder bogen med en epigraf, som mange tror er Nietzsche, og det troede jeg også på et tidspunkt, men det er en fejl. Det lyder:

»De dansende blev betragtet som gale af dem, som ikke kunne høre musikken«. På en måde er det falsk og samtidig meget sandt. Og det er meget passende for romanen«.