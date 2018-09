Bogen om Trump er nu på gaden, og den er fremragende: Stjernejournalist afslører frygt, ydmygelser, kaos og egomani i Det Hvide Hus Bob Woodwards bog om Trumps første års tid som præsident dokumenterer, hvor galt det står til. USA’s præsident er uden moral – men ikke uden evner.

At skrive en bog om Donald Trump er på en og samme gang helt oplagt og ekstremt vanskeligt.

Lige siden han blev valgt som USA’s 45.ende præsident, har Donald Trump domineret den globale nyhedsstrøm og er i dag formentlig klodens mest kendte person. Men samtidig er Trump i ekstrem grad et ’moving target’. Der sker hele tiden noget nyt, et vildt tweet, en ny skandale eller en opsigtsvækkende eller bizar tale.











Bob Woodward: Fear. Trump in the White House. Simon & Schuster, 632 sider, vejl. 299 kr. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Så hvordan skriver man en bog om ham, som virker relevant og interessant – når nyhedsstrømmen kører på overdrive? Bob Woodwards svar er at træde et skridt tilbage og gøre det på klassisk journalistisk vis. Tale med så mange kilder som muligt og tegne et så præcist og veldokumenteret billede af Trumps første års tid i Det Hvide Hus uden at lade sig distrahere af alt det, der er sket siden da. Og det virker. Næsten uanset hvor meget man har været opslugt af Trump, får man nye oplysninger, viden og detaljer.

Præsidenten fremstår ikke som dum, men som stædig, skamløs, intellektuelt doven og uden empati eller reel interesse for omverdenen

Mange af de saftigste nyheder og anekdoter i ’Fear’ er allerede blevet lækket som optakt til offentliggørelsen, men det er faktisk ikke noget, som forstyrrer læsningen. I forhold til Michael Wolffs ’Fire and Fury’ er Bob Woodward meget mindre skandalefokuseret og mere optaget af at vise, hvordan Det Hvide Hus under Trump konkret fungerer og – i høj grad – ikke fungerer. Som Woodward opsummerer situationen i slutningen af bogen, er »kaos og uro« reelt for milde beskrivelser af det afsindige anarki, der hersker i hjertet af den amerikanske regering.

Blå bog Bob Woodward Født 1943. Assisterende chefredaktør på Washington Post. Som undersøgende reporter for avisen var Woodward sammen med kollegaen Carl Bernstein med til at afdække Watergate-skandalen, som førte til præsident Richard Nixons fald og udløste en Pulitzerpris. Woodward har skrevet en række bøger, f.eks. ’Plan of Attack’ fra 2004 om baggrunden for invasionen af Irak.

Under Trump er det vitterlig alle mod alle. Det er populisten Steve Bannon mod datteren Ivanka. Det er Ivanka mod stabschef Reince Priebus, og det er udenrigsminister Rex Tillerson mod den nationale sikkerhedsrådgiver McMaster og så videre. Trump selv svæver over vandene og synes at ønske at fremprovokere en konstant kamp om hans gunst og interesse. Igen og igen viser Woodward, hvordan Trump reelt kun interesserer sig for sig selv og sit image og ser alt som en magtkamp, som nogle per definition skal vinde og andre tabe. Præsidenten fremstår ikke som dum, men som stædig, skamløs, intellektuelt doven og uden empati eller reel interesse for omverdenen.

Samtidig tegner Woodward et billede af Trump som næsten ubegribeligt utaknemmelig og illoyal. Han forventer total loyalitet af andre, men giver reelt intet igen selv. Efter at New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani tager turen rundt og forsvarer Trump i de forskellige talkshows, efter at ’Grap them by the pussy’-optagelsen er lige ved at afspore hele Trumps kandidatur, bliver han som tak svinet til på groveste måde af Trump.

»Rudy, du er en baby. De skiftede din ble lige der«, siger Trump, da de to mødes på flyet efter tv-programmerne. »Du er svag, Rudy«, siger Trump, mens Steve Bannon forgæves forsøger at forsvare Giuliani.

I en anden scene siger Trump til Gary Cohn, den tidligere leder af Goldman Sachs, at han egentligt burde blive USA’s finansminister – en bemærkning, der vel at mærke falder lige foran Steve Mnuchin, som Trump allerede har lovet jobbet. Så panisk bliver Mnuchin, at han straks lækker, at han er blevet valgt som finansminister. Cohn bliver i stedet Trumps økonomiske rådgiver og er senere ham, der fjerner et brev om opsigelse af frihandelsaftalen med Sydkorea fra Trumps skrivebord for at undgå, at det bliver underskrevet.

Og sådan er det igen og igen – Trump kalder Priebus for en »rotte« og fyrer ham på Twitter, få minutter efter at de to er blevet enige om at lægge en værdig plan for hans fratræden. At nogle mennesker gider finde sig i den slags, fatter man ikke, og det er da også sigende, at flere – herunder Trumps nuværende stabschef John Kelly – reelt ikke blev spurgt, men hans ansættelse ganske enkelt annonceret som et faktum af præsidenten på Twitter.

Et afgørende spørgsmål, som man må stille sig selv om læser, er naturligvis: Kan man stole på det her?

Svaret er med rimelig stor sikkerhed ja. Dels er en række af de vildeste anekdoter allerede offentliggjort eller i det mindst rygtedes i andre medier. Hertil kommer, at Bob Woordward igennem årtier har været en af USA’s mest kendte og anerkendte journalister. Han er respekteret som grundigheden selv og har skrevet talrige tidligere backstage-bøger om amerikanske præsidenter – særligt George W. Bush – der ikke har rummet væsentlige fejl. Og ganske vist er langt de fleste kilder til ’Fear’ anonyme, men som Woodward skriver i forordet, er stort set alle de interviews, som bogen er baseret på, blevet optaget, og han kan dermed potentielt bevise, at han har kilder til påstandene og anekdoterne. Kildehenvisningerne fylder over 40 sider.