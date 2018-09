Fem hjerter til portrætbog af bestseller-forfatteren Richard Ford: Der er masser af ting i vores forældres liv, vi ikke kan vide noget om Richard Ford har taget en pause fra Frank Bascombe og fiktionen og i stedet vendt blikket mod sine helt almindeligt ualmindelige forældre.

FOR ABONNENTER

Man behøver ikke være blevet misbrugt og mørbanket af sin far eller have haft en isdronning til mor for at have en barndom, det er værd at skrive om.