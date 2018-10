Marilyn Monroes Ford Thunderbird fra 1956 kommer på auktion til en hamper pris Den åbne bil, som Monroe angiveligt kørte fra sit eget bryllup i, bliver sat til salg på auktion i næste måned.

Oprindeligt var bilen en gave til Marilyn Monroe.

En 1956 Ford Thunderbird, indkøbt i december 1955 hos Westport Motors i Westport, Connecticut, som en julegave fra skuespillerindens forretningspartner Milton Greene.

Den blanksorte bil med 225 hestes v8-dunder blev ifølge auktionshuset Julien's, som nu skal sælge den, brugt af Monroe og forfatteren Arthur Miller i forbindelse med deres bryllup i 1956.

Med andre ord er det en bil med et heftigt swung af det gamle Hollywood, der nu kan gå videre til en rig bilsamler.

Monroe ejede og brugte bilen i seks år. Ifølge Milton Greenes kone, Amy Green, kunne hun og Monroe godt lide at »sejle ud ad motorvejene« i bilen med taget nede og varme på lårene fra varmeapparatet.

I 1962, få måneder før sin død, gav Monroe bilen videre i 18-års fødselsdagsgave til et vennepars søn.

»Af og til dukker der noget op, som har en stærk magi omkring sig, en karisma, på grund af alt det og alle dem, der er associeret med tingen. Denne vidunderlige sorte Ford Thunderbird er ikke bare en del af bilhistorien, men kommer med auraen fra en sand Hollywood-legendes glamour, romantik og tragedie. Det vil være hovedattraktion i enhver samling af klassiske biler og objekt for millioner at fascineres over«, skriver Darren Julien, auktionshusets ejer i en pressemeddelelse.

Bilens nuværende ejer har fået den fuldkommen sat i stand, men har sørget for at holde bilen så original som overhovedet muligt. Sammen med bilen følger en hel bunke dokumentation for, at det netop er denne bil, Monroe ejede. Det er blandt andet den oprindelige købskontrakt, forsikringspapirer og afgiftspapirer.

Ifølge auktionshuset er det den eneste af skuespillerindens biler, der er genfundet og solgt.

Prisen er derefter. Mellem 300.000 og 500.000 amerikanske dollar, svarende til mellem 1,9 og 3,2 millioner kroner. Til den pris følger der til gengæld også både stoftag og hårdt tag med til den åbne bil.

En Thunderbird af samme årgang, der står i samme fornemme stand, koster i USA omkring halvanden million kroner mindre end første bud for denne helt særlige bil.