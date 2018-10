Ultrapopulære Sort Samvittighed løfter sløret for næste forestilling: »Det handler om parforhold. For det er jo bare pissesvært at leve sammen med et andet menneske« Efter forestillinger om Anne Linnet og Tove Ditlevsen kigger kunstnerkollektivet denne gang dybt i parforholdet.

