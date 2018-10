Litteraturkritiker om sin tid i Nordisk Råds priskomité: »Følelsen af, at alt, hvad jeg sagde, kunne blive brugt imod mig, var modbydelig« Lilian Munk Rösing husker tiden som komitémedlem ved Nordisk Råd som en barsk ilddåb i mediehåndtering og lidt af et væddeløb, skriver hun i denne klumme.

For Nordisk Råd er litteraturprisen et flagskib. Forholdet mellem rådet og prisen udgør et (måske i dag sjældent?) tilfælde, hvor politikken helt tydeligt har brug for litteraturen.

Ikke mange i den brede offentlighed følger med i Nordisk Råds arbejde, men mange følger med i, hvem der modtager litteraturprisen. Eller mere præcist: Hvilket værk der bliver udmærket med prisen. Det er nemlig sådan, det forholder sig: Det er ikke forfattere eller forfatterskaber, der bliver nomineret til prisen, men enkelte værker. Og kriteriet er, at de skal være af højeste kunstneriske kvalitet. Gennemgår man listen over prisbelønnede værker, kunne man dog godt tro, at der også var et kriterium, der hed ’lang historisk roman skrevet af mandlig forfatter’, for bøger af den art er der flest af.

Alt for ofte bliver der talt eller skrevet om prisen, som om det var en sportskamp eller et væddeløb. Man taler om, hvem der ’vinder’ prisen. Mest grotesk oplevede jeg denne sportsjargon mit første år som komitémedlem, hvor jeg på hjemrejsen fra det afgørende møde i Oslo kunne læse i avisen, at »Danmark tabte som forventet«. Det kan være slemt nok at kalde prismodtageren for ’vinder’, men helt galt bliver det at kalde de øvrige nominerede for ’tabere’.

Mit første år som komitémedlem var i det hele taget en barsk indvielse i mediehåndtering. Asger Schnack og jeg mødte hård kritik for vores indstillinger af Harald Voetmanns ’Vågen’ og Josefine Klougarts ’Stigninger og fald’, fordi der var tale om yngre og i den brede offentlighed ukendte forfattere, i Klougarts tilfælde sågar en debutant. Det var et ’litteraturpolitisk’ valg, mente vore kritikere, og her betød ’politisk’ åbenbart det, der afviger fra en norm (nemlig at priser skal gives til etablerede forfattere med bred appel), som om normen ikke i sig selv var politisk eller ideologisk. Pludselig befandt jeg mig, i den henseende temmelig uerfaren og uprøvet, midt i en debat, hvis grad af affekt og aggression var meget voldsom. Det blev en barsk ilddåb i mediehåndtering. Følelsen af, at alt, hvad jeg sagde, kunne blive brugt imod mig, og ofte blev det, var modbydelig.

Når man sidder i priskomitéen, dvs. når man har indflydelse på uddeling af penge og ære, bliver man imidlertid nødt til at indse, at den litterære offentlighed også er politisk, forstået som et magtspil med forskellige positioneringer og alliancer. Den del af arbejdet savner jeg ikke.

Til gengæld savner jeg møderne med mine kyndige nordiske kollegaer i komitéen. Og jeg savner, at det lå i komitéens regi at kontakte og kundgøre prismodtageren umiddelbart efter afgørelsen. Nu skal det holdes hemmeligt indtil prisshowet, hvor alle nominerede forfattere møder op og først da får at vide af en showvært, om de har ’vundet’ eller ’tabt’.

Det har gjort komitéen usynlig. Og anbragt forfatterne i samme rolle som oscarnominerede skuespillere. Men til forskel fra skuespillernes kunst hører det ikke til forfatterne at finde en grimasse, der kan passe.

Lilian Munk Rösing valgte i 2015 at forlade priskomitéen.