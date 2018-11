Danske skoleelever skal lære svensk og norsk ved at chatte I november deltager skoleelever fra hele Norden i Nordisk Skolechat for at blive bedre til nabosprog.

I denne måned får danske skolebørn og gymnasieelever mulighed for at chatte på norsk og svensk med skoleelever fra nabolandene. Tre dage i november er der nemlig Nordisk Skolechat for grundskolen og gymnasierne. Det giver eleverne mulighed for at snakke med andre elever i Norden og øve sig i at forstå ligheder og forskelle mellem norsk, svensk og dansk. På skærmen vil der være to chatvinduer – ét, hvor man ser sig selv, og ét, hvor man ser en anden nordisk elev. 3.-6.-klasserne bliver sendt ud på en såkaldt GEO-jagt, hvor man i løbet af fem minutter skal forsøge at gætte, hvor i Norden de andre elever i chatten befinder sig. Dermed får eleverne testet deres kundskaber i nordisk geografi og nabosprog. I kendis-legen for 7.-9.-klasser og gymnasierne skal man ligesom i en selskabsleg gætte, hvilken kendis man selv er, ved at stille spørgsmål, der kan svares ja eller nej på. Det er første gang, gymnasieelever i Norden også deltager i skolechatten, som arrangeres af Foreningerne Nordens Forbund.