DF: Slut med eksperimenter, filminstruktører skal lære at fortælle en god historie Kravet om en dansk markedsandel på 29 procent i biograferne vil tvinge Filminstituttet til at støtte flere kommercielle film, mener Dansk Folkeparti. Filminstituttets direktør: Vi skal være mere skarpe.

Der vil komme flere danske film, der kan trække mange mennesker i biografen. Det er konsekvensen af den filmaftale, som samtlige partier i Folketinget indgik torsdag aften, siger både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Filminstituttet selv.

Fakta Filmaftale Filmstøtten fastholdes på 560 millioner kroner årligt. Dansk film skal have en markedsandel på 29 procent i biograferne. Hvert år skal mindst 10 film ses af 250.000 i biografen eller af over 1 million på tværs af alle platforme som biograf, video on demand og tv. Hvert år skal 8-10 spillefilm og 10-12 dokumentarfilm være repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler. Det regionale filmfonde styrkes, og der kan bruges yderligere op til 69 millioner kroner årligt på nye regionale filmfonde eller på de eksisterende, hvis kommunerne bag også skyder flere penge i. 25 procent af filmstøtten skal bruges på produktioner til børn og unge. Der skal bruges minimum 32 millioner kroner årligt på talentudvikling.

Med filmaftalen får Det Danske Filminstitut langt større frihed til at afgøre, om det skal støtte lavbudgetfilm eller dyre produktioner, kunstneriske eksperimenter eller kommercielle film.

Men kravet om, at dansk films markedsandel i biografsalene skal op på 29 procent efter at have ligget og svinget mellem 20 og 21 procent de seneste to år, vil tvinge Filminstituttet til at satse mere publikumsvenligt, mener Dansk Folkeparti.

»Det er nødt til at satse mere på brede og kommercielle fortællinger, der når et større publikum. Man har længe klattet pengene væk på kunstneriske og eksperimenterende film, der ikke havde fokus på at nå et publikum«, siger partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

Partiet gik til forhandlingerne med et krav om, at halvdelen af alle støttekroner skulle gå til de såkaldte markedsfilm, det vil sige film med et kommercielt potentiale. Det ville få dansk films markedsandel helt op på 35 procent i 2035, mente DF.

Det krav er ikke kommet igennem. Derimod er det nu op til Filminstituttet, hvor mange af den slags film og hvor mange mere kunstneriske film der skal støttes.

Men kravet om en markedsandel på 29 procent er et stort skridt i retning af at nå 35 procent, mener Alex Ahrendtsen. For det tvinger Filminstituttet til at tænke meget mere publikumsvenligt end hidtil. Og så vil flere vælge danske film frem for amerikanske, når de går i biografen.

S: Ikke flere kommercielle film

Socialdemokraterne, der også er glade for filmaftalen, mener ikke, at den tvinger Filminstituttet til at støtte flere kommercielle film. Derimod sikrer den store fleksibilitet, hvor politikerne ikke som tidligere har fastlagt, hvor mange der skal laves af de forskellige typer film, at Filminstituttet hele tiden kan støtte det bedste projekt.

»Det tvinger Filminstituttet til at støtte de bedste film, uanset om det er kunstneriske eller mere kommercielle film«, siger partiets kulturordfører, Mogens Jensen.

Han fremhæver, at danske film tidligere har ligget på en markedsandel på omkring 29 procent og måske også kommer op i nærheden af den i år med store succeser som ’Journal 64’ og ’Lykke-Per’.

»Denne aftale betyder ikke, at man skal prioritere flere kommercielle projekter end tidligere, medmindre de kommercielle projekter er bedre end de projekter, der ligger på konsulentordningen«, siger Mogens Jensen.

Han fremhæver også, at Filminstituttet med den nye aftale får mulighed for at give ekstra støtte til store dyre, ambitiøse filmprojekter. Den mulighed har instituttet ikke haft før.

»Vi lægger op til, at man støtter meget mere varieret – fra de helt dyre produktioner til lavbudgetfilm. Tidligere har der været en tendens til, at alle film skulle have stort set det samme budget, typisk på omkring 20 millioner kroner«, siger han.

Talentet skal udvikles

Dansk Folkeparti ønskede forud for forhandlingerne, at man helt skrottede talentordninger som New Danish Screen.