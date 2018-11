Autofiktionel debutroman om alkohol, isolation og ensomhed: »Vi må gøre op med vores ødelæggende alkoholkultur« I Danmark drikker vi. Meget. Ny debutroman berører de problemer, det skaber, når alkoholen og isolationen tager over.

Kan du sige lidt om bogens hovedperson og handling?

»Helt konkret handler den om en ung mand, der, til trods for at han har en socialt belastet baggrund, er relativt ressourcestærk. Alligevel ender han i et alkoholmisbrug, der resulterer i et ophold på et behandlingscenter på Bornholm. Her får han et indblik i alle de forskellige skæbner, sådan et center huser, og hvordan mange af personerne kæmper med de samme problemer som ham selv. Det er i høj grad en bog om fællesskab og relationer, men også om afstand og ensomhed«.

Er det så en bog, der peger på muligheden eller umuligheden for fællesskab?

»Både-og, vil jeg sige. Jeg har en generel skepsis over for diverse institutioner, og i den forstand kunne det lige så vel være en folkeskole som et behandlingscenter, bogen handlede om. Pointen er, at vores forudsætninger er så vidt forskellige, at det er umuligt for diverse institutioner at rumme os alle«.

Hvad kan der gøres ved det?

»Et sted at starte er at etablere en mere åben samtale om de udfordringer, der er. Og så synes jeg, der er et klart behov for et opgør med den neoliberalistiske tankegang, der fremstiller det, som om du som dansk individ til enhver tid har haft alle muligheder, og hvis du ikke er kommet godt igennem livet, er det dit eget problem«.

Hvordan kommer den tankegang til udtryk?

»Hvis du f.eks. er vokset op i en arbejderfamilie i Jylland og kommer ind på universitetet i København, vil du helt klart rende ind i nogle problemer, da der vil være nogle koder, du ikke rigtig kan aflæse«.

»Du kan være nok så dygtig, men hvis der aldrig nogensinde er blevet læst en bog eller set en ordentlig film i dit barndomshjem, er du altså bare udenfor. Hele dannelsesaspektet gør virkelig en stor forskel, og det kan skabe en enorm ensomhed i de individer, der vokser fra deres ophav«.

Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive en roman om alkoholmisbrug?

»Jeg har læst rigtig mange romaner om alkoholisme skrevet fra den pårørendes synsvinkel, men jeg synes, det var vigtigt at skrive en roman inde fra misbruget. Bogen er et forsøg på at komme skammen til livs i forbindelse med f.eks. at være alkoholiker. Det undrer mig, det stadig er så meget tabu i Danmark«.

»Det fandeme på tide, at vi tager et opgør med den alkoholkultur, der skaber så mange problemer for folk, som man lader sejle deres egen sø og er totalt uforstående over for. Man må ikke underkende den store isolation, misbruget ofte medfører«.

Romanens hovedperson hedder Anders ligesom du selv. Hvorfor?

»Jeg tænkte, at det er en slags solidaritetserklæring at give jeget mit eget navn. Bogen er autofiktiv på den måde, at der er visse karaktertræk og historier, som den rigtige Anders, altså jeg, har oplevet, men der er også meget, som er ren fiktion. Og når nu en del af stoffet er så personligt, havde jeg også bare lyst til at være lidt modig«.