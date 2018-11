Sagen kort

Nedim Yasar

Nedim Yasar blev skudt ned i Københavns Nordvestkvarter mandag aften, da han forlod den reception, hvor bogen om ham blev præsenteret. Han afgik ved døden tirsdag.



I bogen ’Rødder – En gangsters udvej’ fortæller journalist Marie Louise Toksvig om Nedim Yasars gangsterliv, de uskrevne regler i bandemiljøet og hans endelige vej ud af kriminalitet og bandeliv.

For 6 år siden var han med i den københavnske bande Los Guerreros, der fungerede som håndlangere for Bandidos, men kom med i et exitprogram, der skal sikre bandemedlemmer et liv uden for kriminalitet. Indtil 2013 levede han af afpresning, svindel, og salg af hash med base i Ballerup.

Siden 2012 har han blandt andet arbejdet for Radio24syv, hvor han har været en af værterne på stationens kriminalmagasin ’Politiradio’. Har også været frivillig i Ungdommens Røde Kors som mentor for unge med problemer.

Vis mere