Kulturhovedstad Aarhus 2017 evalueret: Det gik o.k., som vi siger i Jylland ...

Danmarks største kultursatsning blev en fest for det sædvanlige kulturglade publikum og for de etablerede kulturinstitutioner. Det ændrer dog ikke på, at pengene til Kulturby Aarhus 2017 var godt givet ud, lyder konklusion i ny omfattende rapport.

Aarhusianere og folk fra hele Region Midt valfartede til Aarhus med hjemmelavede lanterner, da Kulturby Aarhus 2017 åbnede en isnende klar januardag for snart to år siden.

76.000 mennesker fulgte optoget af lysende vikingeskibe gennem det centrale Aarhus, og børne- og voksenkor sang fra tage, trapper og rådhustårn for at markere, at byen nu var europæisk kulturhovedstad. Det hele blev sågar transmitteret på landsdækkende tv.

Mandag mødtes forskere, politikere og kulturaktører så på Aarhus Universitet for at gøre regnskabet op: Hvad har byen, Region Midtjylland og resten af Danmark fået ud af den fornemme titel – og de 461 millioner kroner, der var at feste for?

fakta Sådan gik det Kulturby Aarhus 2017 kostede i alt 461 millioner kroner. Pengene kom primært fra staten, kommuner og Region Midt og gik til at finansiere 628 forskellige kulturelle events, som blev besøgt af 3,3 millioner mennesker. 90 procent af publikum havde ifølge Aarhus Universitet en positiv oplevelse. Kvinder udgjorde 65 procent af publikum. Kun 9 procent var folk, som ikke normalt gør brug af kulturtilbud.

Evalueringen foretaget af en gruppe på Aarhus Universitet er finansieret ligeligt af universitetet og Kulturhovedstad Aarhus. Vis mere

En forskergruppe fra Aarhus Universitet har, efter at kulturbyen sidste år lukkede med musik og havneshow i Hvide Sande, været rundt i regionen for at interviewe, gennemtrawle spørgeskemaer og udføre, hvad der er blevet kaldt det største kulturelle evalueringsarbejde af sin art i Danmark. Og det var det arbejde, som mandag blev præsenteret ved en konference i Aarhus Universitets aula.

Den arkitekttegnede sekskantede murstenssal fra 1940’erne har højt til loftet og plads til store armbevægelser, men evalueringsleder Hans-Peter Degn holdt sig nede på jorden, da han skulle levere det overordnede svar på, hvordan kulturhovedstadsåret i Aarhus 2017 så gik:

»Det gik o.k., som vi vil sige i Jylland«.

Hovedrapporten med syv følgerapporter peger både på det, der lykkedes – især en fornyet samhørighed på tværs af kommuneskel og kulturinstitutioner – og på det, der ikke lykkedes eller kunne være gået bedre. For eksempel at Aarhus 2017 trods hensigter om det modsatte i høj grad forblev en fest for det sædvanlige kulturpublikum: dem, der i forvejen boltrer sig i teaterforestillinger, litteraturoplæsninger og andre kulturevents.



Det vigtigste, der er kommet ud af kulturhovedstadsåret, er det brede samarbejde på tværs af kulturaktører, museer, politikere og embedsmænd. Regionen er blevet bundet sammen. Også på en måde, der sammenlignet med andre europæiske kulturhovedstæder er markant, siger Hans-Peter Degn.

Dertil kommer en ekstremt høj tilfredshed hos det publikum, der deltog: Over 90 procent var tilfredse.

»Kulturhovedstaden har overordnet set været en succeshistorie«, sagde Hans-Peter Degn og tilføjede, at den var fri for eventuelle skandaler, der kunne have sløret billedet.

Samtidig er der skabt en stærk opmærksomhed om, at Aarhus er en by, der vægter kultur højt, og »det er blevet cool« at identificere sig med statuer, kunstværker og andre Aarhus-vartegn på sociale medier som Instagram, fortalte forskerne.





Men der er også »uindfriede potentialer«, som forskningsleder Louise Ejgod Hansen formulerede det.

Kulturårets gæster bestod i høj grad af det velkendte veluddannede, fortrinsvis kvindelige publikum. Et vigtigt mål for fonden var ellers ifølge strategiplanen, at 2017 skulle være »et år for alle«:

»De regelmæssige kulturbrugere var (...) klart overrepræsenteret blandt publikum til Aarhus 2017«, skriver forskerne i rapporten, der konstaterer, at borgere, der typisk nøler med at dukke op til kulturbegivenheder, også i kulturhovedstadsåret holdt sig tilbage: De udgjorde 9 procent af det samlede 2017-publikum.



Forskerne talte med flere, der ikke havde været med, og her gik det igen, at de »egentlig gerne ville«, fortæller Hans-Peter Degn:

»Men det kom ikke lige forbi dem«.



Det hjalp ikke på den brede deltagelse, at formidlingen af programmet haltede. Evalueringen præsenterer en generel opfattelse af, at det var »uoverskueligt« at søge information om 2017-arrangementerne, og det blev »en væsentlig barriere for publikums deltagelse«. Hans-Peter Degn kunne vise tabeller om, at næsten hver anden følte sig mangelfuldt orienteret, og næsten hver tredje oplevede, at det var svært at få overblik over, hvad der var at opleve.