Ny bog slår fast: Socialdemokratiet er både historisk og ideologisk et venstrefløjsparti

Der er noget ’gammel vismand’ over Hjortnæs’ bog

I modsætning til Corydon slår Hjortnæs fast, at Socialdemokratiet både historisk og ideologisk er et venstrefløjsparti, og at det kun er de gange, partiet har glemt dette, at arbejderne ikke længere kunne genkende deres parti. Han formaner den nye ledelse om, at Socialdemokratiet skal være et ’klassebevidst parti’, og at det ikke nytter at fremstille sig som et midterparti uden særinteresser til fordel for lønarbejderne (i bred forstand) og de mindrebemidlede. ’Midten’ er et parlamentarisk mødested – ikke et standpunkt.

Inspiration til valgåret

Der er noget ’gammel vismand’ over Hjortnæs’ bog, og Socialdemokratiets nye ledelse kan få stof til eftertanke ved at læse den. Nogle vil sikkert kalde den gammeldags og tankerne forældede, men det gjorde man også, da Jeremy Corbyn i Labour trådte frem med sit gammel-socialdemokratiske program om en mere retfærdig fordeling, regulering af kapitalen og re-nationalisering af de offentlige tjenester. Men det var de krav, Labour vandt valget med i 2017. Det danske valg næste år vil vise, om de hjemlige socialdemokrater på samme måde kan genvinde lønarbejdernes tillid, eller om man fortsætter som et ’midterparti’, styret af teknokrater.